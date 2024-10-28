黑色月光｜盤點首周6大必睇位 楊茜堯同林夏薇乜都鬥

無綫劇集《黑色月光》由楊茜堯，王浩信、林夏薇、馬志威、黃翠如等主演，今日(28日)在翡翠台首播。以港人較為熟悉的豆瓣網為例，《黑色月光》原本多番高踞豆瓣實時熱門電視榜首名，而當周五播出大結局後，《黑色月光》的實時熱度竟於一夜之間翻倍、由20萬左右大大飆升至41.7萬，走勢凌厲。立即留意首周劇情已雲集六大必睇位，絕對不容錯過。

1. 全員演技在線 除了楊茜堯的神級天花板黑化演技，入行十多年首度挑戰演奸角的林夏薇亦相當給力，角色出位言行再加上薇薇精湛的表情變化，令卓慧雲由劇集中段開始成功跑出；劇中多幕薇薇與楊茜堯的「視后對峙」場面，不但戲味濃郁，更有讓人看了不寒而慄的感覺！除了兩大女主角，首度飾演「戀愛腦股票男」成風的王浩信、「敗家衰格二世祖」蔣基俊的馬志威亦於開劇後接連獲得不少好評，再加上大批好戲綠葉林景程、馬貫東，及三大公認老戲骨郭鋒、尹揚明及何啟南的加持，期待值自然爆上加爆。

2. 超乎想像的超華麗實景 實景拍攝的《黑色月光》，不但兩大富豪蔣家及卓家的辦公室及豪宅夠晒氣派，劇中大場面的場景亦是華麗得令人印象深刻，包括首集Moon姐置身的富豪派對現場、卓慧雲與蔣基俊的豪華婚宴等。即使只是家人飯聚，兩家的餐桌亦顯出了非凡的派頭，令不少網民大讚嘗心悅目。 3. 女主角性感亮麗 / 型格造型集集新鮮 劇集開播以後，楊茜堯的女強人公關造型一直引發熱討，其中一襲以Casual Smart為主的黑色皮褸，更將茜堯的好身材、型格及霸氣展露無遺，難怪劇集開播不久，網上已出現Moon姐穿戴指南。至於飾演千金小姐的薇薇，在劇中的所有打扮更是集冷艷、性感及華麗於一身，薇薇亦一再地大方展示美好身段，就連上班的套裝，都是花盡心思靠喱士、Ruffles及小露背等設計，突顯卓慧雲女性化一面。

4. 劇情反轉再反轉的 極致復仇 《黑色月光》除了節奏明快，故事情節亦想當出人意表，更能於一集之內不斷將劇情反轉再反轉，全方位刺激觀眾想像力兼三觀。劇中除了兩大富豪家族在商場中如何「你跣我，我跣你」及敵友關係隨時變陣引人入勝外，Moon姐與「復仇」拍檔如何透過日積月累的精心策劃、及過人的應變能力及聰穎度，將壞人一步一步引向「自毁」之路亦相當吸引，難怪不少網民大讚「看得很爽」。 5. 全員認真復仇 以「復仇」為主故事骨幹的《黑色月光》，除了Moon姐由始至終瞓身復仇，包括林夏薇、王浩信、楊明、馬志威、黃翠如、馬貫東、郭鋒、尹揚明、文雪兒、張頴康等，也同時進行著不同形式及目的的復仇，難怪網民看得肉緊，而故事的過人張力也是因而誕生。 6 非一般的親情＋愛情 由於全員認真復仇，以致《黑色月光》中所塑造的愛情及親情線，與一般的劇集有很大出入，當中尤以楊茜堯、楊卓娜及黃翠如的關係猶如過山車般的姊妹情最有討論度及帶感，保證劇集開播後必能引發連串熱話。