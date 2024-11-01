黑色月光｜港姐季軍梁超怡首拍劇 6歲已參與《無間道》演梁朝偉女兒

由楊茜堯，王浩信、林夏薇、黃翠如、楊卓娜主演的台慶劇《黑色月光》，大受歡迎，連帶飾演主角年青版的演員們亦相繼彈出，繼余滿月（楊茜堯飾）年青版廖慧儀後，昨晚（10月31日）首度登場的卓慧雲（林夏薇飾）年青版梁超怡亦惹關注。
雖然超怡拍劇經驗尚淺，但樣子甜美的她，演繹心心眼樣說服力十足，就連被欺凌的可憐委屈樣亦演繹到位，其中一幕含淚食飯樣更是我見猶憐兼帶份柔弱美。超怡曾在訪問中直認接到角色後很緊張，更深怕會影響到薇薇，幸好薇薇對她很好，事前更特意教超怡如何演繹角色及告知超怡慧雲特有的小動作，希望令角色出來效果更相似。
梁超怡於2022年參選港姐並奪得季軍、最上鏡小姐及最佳口才獎，有「翻版孫藝珍」之稱的她由於樣子甜美，當選後不乏綜藝節目演出及主持機會，但拍劇卻與廖慧儀一樣是第一次。雖然如此，不代表超怡是零演戲經驗，超怡6歲時曾參演電影《無間道》，並飾演梁朝偉及蕭亞軒的女兒，相當令人羨慕。
另外，前晚（30日）一集，真姊妹楊茜堯及楊卓娜的同框演出亦備受矚目，根據資料，二人是首度同框飾演姊妹，而且更是冤家型姊妹。出名好戲的楊卓娜，前晚一集邊強忍淚水、邊痛心大罵茜堯，句句撐到行，獲網民盛讚嘈交嘈得有火花，卓娜受訪時坦言拍攝前沒有與茜堯作任何溝通：「大家都係跟住個角色去，一埋位已經知道係點做，我哋都好有默契。（有冇鬧出真火？）我哋分得好清現實同戲劇，絕對唔會有hard feeling。」問到二人現實中曾否試過激烈爭吵，卓娜笑言：「當然有試過嘈交，但唔會有咩激烈爭吵，最多都係大家頂兩句，同埋我都唔識鬧人嘅。」