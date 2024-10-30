黑色月光丨馬志威扮渣男獲認證 4年前演內地劇被選為最討厭角色第四名

楊茜堯主演的TVB台慶劇《黑色月光》昨晚播出第二集，交代處心積累18年復仇的Moon姐（楊茜堯飾），終如願與當日強姦自己的「敗家二世祖」蔣基俊（馬志威飾）碰頭，並成功以「苦肉計」獲取蔣基俊及蔣哲賢（尹揚明飾）信任。為了令公司起死回生，蔣哲賢安排蔣基俊與「王卓集團」主席卓昊天孫女卓慧雲（林夏薇飾）結婚，巧合的是，卓慧雲與Moon姐年輕時已經認識。

憑《黑色月光》在內地人氣急升的馬志威，昨晚一集與楊茜堯𨋢內對峙的戲份，沒有怯場之餘亦徹底演活了「乞人憎」標準嘴臉，加上對著馬貫東的一句：「你有冇見過窮人會反抗？有本錢咩？」更是形神俱賤，難怪成為「渣男代言人」。其實馬志威並非首度演渣男，四年前在內地劇《三十而已》中，已憑用情不專的事業有成型渣男梁正賢獲得高度關注，梁正賢更因而成為該年度頭十位最討人厭劇集角色的第四位。今次馬志威再演渣男堪稱2.0版本，除了全程不用偽裝好人、可盡情以近乎流氓的模樣做盡壞事外，更對愛情、親情、兄弟情一律予以ignore，加上馬志威演繹自然，令蔣基俊成功在微博掀起多個話題。當年以模特兒身份入行的馬志威，先後拍下不少MV，參與過容祖兒、古巨基、許志安、吳雨霏及Dear Jane的MV拍攝，靠顏值及迷人酒窩引起網民注意。