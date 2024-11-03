黃洛妍開小型音樂會反應熱烈 預告明年出首支個人作

黃洛妍在銅鑼灣舉行首次個人迷你音樂會 《Meet with JANEES》。

黃洛妍(Janees)在剛過去的星期五(11月1日) 晚在銅鑼灣高級餐廳舉行首次個人迷你音樂會 《Meet with JANEES》。據知音樂會還未公開售票，座位已經內部訂滿，有Janees 的「妍究生」未能求得一票，Janees 自己亦有一些朋友、嘉賓未能邀請出席。 當晚到場支持 Janees 的包括無綫高層樂易玲、陳欣健、音樂人溫應鴻、譚國政、葉肇中、「聲夢2」好姊妹 Pamela趙小婷等，以及多位政商界名人；Janees 的粉絲「妍究生」亦拉大隊捧場，他們知道 Janees 最愛獅子王，特別訂製了 Lion King 花束送給 Janees，令她十分驚喜。

這晚Janees一共唱了13 首粵語、國語、英文歌有《黑夜不再來》、《玻璃之情》、《最長的電影》、《Creep》、《Viva la Vida》等等，涵蓋多種音樂風格包括抒情、Jazz、Rock等。Janees唱《Viva la Vida》時即場教觀眾哼了幾個音，全場觀眾於是全程Janees伴唱，將整晚氣氛推至高峰！演唱會尾聲，Janees更宣佈將於明年初推出自己第一首個人單曲《我們都是藝術品》，還即席現場演繹，讓她的一班「妍究生」雀躍不已！當晚大家都聽得意猶未盡，不斷大叫 encore，最後Janees唱了《深愛着你》，更走到台下與觀眾一起唱。 由於觀眾仍意猶未盡，於是Janees在樂隊沒有再預備 encore之下，邀請席間觀眾即場到台上幫她伴奏《I Will Always Love You》，為 mini concert 畫上圓滿句號。

Janees親自設計有濃厚fusion 特色的 concert，盡顯她的深厚音樂根底和音樂家本色。