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娛樂
2024-11-03 22:11:27

黃洛妍開小型音樂會反應熱烈 預告明年出首支個人作

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黃洛妍在銅鑼灣舉行首次個人迷你音樂會 《Meet with JANEES》。

黃洛妍在銅鑼灣舉行首次個人迷你音樂會 《Meet with JANEES》。

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黃洛妍(Janees)在剛過去的星期五(111) 晚在銅鑼灣高級餐廳舉行首次個人迷你音樂會 Meet with JANEES》。據知音樂會還未公開售票，座位已經內部訂滿，有Janees 的「妍究生」未能求得一票，Janees 自己亦有一些朋友、嘉賓未能邀請出席。

當晚到場支持 Janees 的包括無綫高層樂易玲、陳欣健、音樂人溫應鴻、譚國政、葉肇中、「聲夢2」好姊妹 Pamela趙小婷等，以及多位政商界名人；Janees 的粉絲「妍究生」亦拉大隊捧場，他們知道 Janees 最愛獅子王，特別訂製了 Lion King 花束送給 Janees，令她十分驚喜。

這晚Janees一共唱了13 首粵語、國語、英文歌有《黑夜不再來》、《玻璃之情》、《最長的電影》、《Creep》、《Viva la Vida》等等，涵蓋多種音樂風格包括抒情、JazzRock等。Janees唱《Viva la Vida》時即場教觀眾哼了幾個音，全場觀眾於是全程Janees伴唱，將整晚氣氛推至高峰！演唱會尾聲，Janees更宣佈將於明年初推出自己第一首個人單曲《我們都是藝術品》，還即席現場演繹，讓她的一班「妍究生」雀躍不已！當晚大家都聽得意猶未盡，不斷大叫 encore，最後Janees唱了《深愛着你》，更走到台下與觀眾一起唱。

由於觀眾仍意猶未盡，於是Janees在樂隊沒有再預備 encore之下，邀請席間觀眾即場到台上幫她伴奏《I Will Always Love You》， mini concert 畫上圓滿句號。

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Janees親自設計有濃厚fusion 特色的 concert，盡顯她的深厚音樂根底和音樂家本色。

Janees親自設計有濃厚fusion 特色的 concert，盡顯她的深厚音樂根底和音樂家本色。

Janees 說：「今次應主辦單位的邀請舉行小型音樂會，好開心我有很多「妍究生」都從不同途徑找到門票到場支持，收到他們的Lion King花束，以及很有心思的祝福語句，非常感動。我知道很多粉絲未能買到門票，希望未來在更大型場館為大家演出。」

她非常感謝「妍究生」對她一直以來的支持，Janees說︰「我今晚都向他們預告會在年頭推出我的新歌，並率先在 mini concert 第一時間唱給他們聽，希望他們喜歡！未來動向11月中，我會跟冼靖峰Archie 在西九大草坪為禁毒活動演唱，所以很快又可以跟大家見面。」

Janees宣佈將於明年初推出自己第一首個人單曲《我們都是藝術品》，還即席現場演繹。

Janees宣佈將於明年初推出自己第一首個人單曲《我們都是藝術品》，還即席現場演繹。

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