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娛樂
2024-10-29 15:35:36

黃妍音樂會首唱新歌《咖啡 鴛鴦 奶茶》 邀黃偉文量身打造歌詞

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黃妍新歌《咖啡 鴛鴦 奶茶》MV今晚9時於YouTube頻道推出。

黃妍新歌《咖啡 鴛鴦 奶茶》MV今晚9時於YouTube頻道推出。

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黃妍（Cath）繼告白前先看天氣預報後，再度推出以愛情為主題的歌曲咖啡 鴛鴦 奶茶。是次新歌由林奕匡Phil作曲，黃偉文Wyman填詞聯手為Cath量身打造虐心情歌到底當一邊是咖啡另一邊是奶茶兩者走在一起時便定能變成鴛鴦？還是最終總有一邊失去自我？

Wyman讚有文學氣息

負責填詞的Wyman談及咖啡 鴛鴦 奶茶作詞時，表示自己一路以來都有留意Cath作品以及個人特質，且十分認同當中呈現的文藝氣息。因而今次為黃妍填詞時，亦就她散發的氣息度身訂造歌詞。Wyman希望能透過咖啡 鴛鴦 奶茶將屬於他詞作的傳統廣東歌特質與Cath自身的文青氣質進行連結，為樂迷帶來新一個面向的「黃妍」。

咖啡 鴛鴦 奶茶以咖啡及奶茶比喻一段關係中的兩種人，Wyman解釋這種兩元對立的想法，很大部分都受到demo的旋律引發。Wyman指出歌曲的VerseChorus有著很大對比，分別為他帶來法國電影與傳統廣東歌的感覺。因而於歌詞主題、以至於VerseChorus中的用字Wyman都別具用心，前者以較文藝的字詞；後者用上傳統廣東歌較淺白的用字。透過這種歌詞上的設計，Wyman希望可以於描繪出樂迷心中黃妍「文青」形象同時，建構出一條連接典型廣東歌、以至「黃偉文式」歌詞的橋樑。

黃妍新歌《咖啡 鴛鴦 奶茶》現已於各大音樂平台上架。

黃妍新歌《咖啡 鴛鴦 奶茶》現已於各大音樂平台上架。

形容收到歌詞是「拆禮物」

收到Wyman為自己度身填寫的歌詞時，Cath形容自己有如「小朋友拆禮物」一般。她認為Wyman今次為她填的這份具「文青」同時又「貼地」的歌詞，十分能反映自己的性格：「因為我好鍾意睇書啦，但同時又好鬼『地』，今次份詞正正就有呢個效果。」除令 Cath 於歌詞中找到自己的元素外，Cath更形容Wyman的詞作就如鑄於旋律之上一般，為她在錄音與演繹時帶來很大的幫助。「因為首歌唔係我寫，我要學習個 melody。有阿YWyman）份詞之後我學得超快，超易記！」

今次咖啡 鴛鴦 奶茶具體化地以飲品形容關係中有著不同個性的兩人，而Cath則指自己在當中絕對會是咖啡。她先笑指：「因為我每日都會飲咖啡」其後認真解釋因奶茶只能是茶與奶的組合，但咖啡卻可於「齋啡」、「奶啡」，甚至成為其他組合，而她更渴望成為如同咖啡一般的人。於歌中描述到不同性格的人走在一起，問到Cath自己的擇偶條件時，她表示自己既不希望是與自己完全不同的人，同時亦不希望是完全相同的人「太唔同好似兩個世界溝唔埋太一樣所有缺點都會放大，所以就要鴛鴦啦

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今次MV故事更以「女同」的愛情為主軸。

今次MV故事更以「女同」的愛情為主軸。

MV以「女同」愛情角度出發

咖啡 鴛鴦 奶茶MV再次邀請THAIMAY主演，承接上首歌告白前先看天氣預報的續集。為呈現出歌曲中包含的兩種特性，MV在畫面以至色調上都別出心裁，令樂迷有遊走於法國電影與港產電影之間的感覺。今次MV故事更以「女同」的愛情為主軸，THAIMAY與另一位女主角Kuku更有大膽的接吻鏡頭。於導演Pazu的解讀中，也許咖啡與奶茶走在一起但最終卻成不了鴛鴦，終究還是彼此的「緣份」不夠。

Cath昨晚亦於Lost Stars舉辦了《BEFORE CATH AWAY 黃妍到處一遊音樂會》引來大量樂迷熱烈購票參與，逼爆現場。在音樂總監Michael C陪同下，Cath演唱多首作品，亦首唱了咖啡 鴛鴦 奶茶，讓到場樂迷搶先收聽。音樂會完結時粉絲們更不願離場，Cath兩度Encore及清唱，更驚喜帶來大熱動畫Chiikawa片尾曲ひとりごつ報答大家的熱烈支持。「年尾放假啦嘛，大家都可以跟住我周圍去啦！」Cath也預告將會帶著不同作品，遊走各個地方進行演出，讓我們一同期待。

《咖啡 鴛鴦 奶茶》MV再次邀請THAIMAY主演。 Cath昨晚舉辦了《BEFORE CATH AWAY 黃妍到處一遊音樂會》。 Cath昨晚舉辦了《BEFORE CATH AWAY 黃妍到處一遊音樂會》。

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