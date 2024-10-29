黃妍音樂會首唱新歌《咖啡 鴛鴦 奶茶》 邀黃偉文量身打造歌詞

黃妍新歌《咖啡 鴛鴦 奶茶》MV今晚9時於YouTube頻道推出。

黃妍（Cath）繼《告白前先看天氣預報》後，再度推出以愛情為主題的歌曲《咖啡 鴛鴦 奶茶》。是次新歌由林奕匡（Phil）作曲，黃偉文（Wyman）填詞，聯手為Cath量身打造虐心情歌，到底當一邊是咖啡，另一邊是奶茶，兩者走在一起時便定能變成鴛鴦？還是最終總有一邊失去自我？ 獲 Wyman 讚有文學氣息 負責填詞的Wyman談及《咖啡 鴛鴦 奶茶》作詞時，表示自己一路以來都有留意Cath作品以及個人特質，且十分認同當中呈現的文藝氣息。因而今次為黃妍填詞時，亦就她散發的氣息度身訂造歌詞。Wyman希望能透過《咖啡 鴛鴦 奶茶》將屬於他詞作的傳統廣東歌特質與Cath自身的文青氣質進行連結，為樂迷帶來新一個面向的「黃妍」。 《咖啡 鴛鴦 奶茶》以咖啡及奶茶比喻一段關係中的兩種人，Wyman解釋這種兩元對立的想法，很大部分都受到demo的旋律引發。Wyman指出歌曲的Verse與Chorus有著很大對比，分別為他帶來法國電影與傳統廣東歌的感覺。因而於歌詞主題、以至於Verse及Chorus中的用字Wyman都別具用心，前者以較文藝的字詞；後者用上傳統廣東歌較淺白的用字。透過這種歌詞上的設計，Wyman希望可以於描繪出樂迷心中黃妍「文青」形象同時，建構出一條連接典型廣東歌、以至「黃偉文式」歌詞的橋樑。

黃妍新歌《咖啡 鴛鴦 奶茶》現已於各大音樂平台上架。

形容收到歌詞是「拆禮物」 收到Wyman為自己度身填寫的歌詞時，Cath形容自己有如「小朋友拆禮物」一般。她認為Wyman今次為她填的這份具「文青」同時又「貼地」的歌詞，十分能反映自己的性格：「因為我好鍾意睇書啦，但同時又好鬼『地』，今次份詞正正就有呢個效果。」除令 Cath 於歌詞中找到自己的元素外，Cath更形容Wyman的詞作就如鑄於旋律之上一般，為她在錄音與演繹時帶來很大的幫助。「因為首歌唔係我寫，我要學習個 melody。有阿Y（Wyman）份詞之後我學得超快，超易記！」 今次《咖啡 鴛鴦 奶茶》具體化地以飲品形容關係中有著不同個性的兩人，而Cath則指自己在當中絕對會是咖啡。她先笑指：「因為我每日都會飲咖啡。」其後認真解釋因奶茶只能是茶與奶的組合，但咖啡卻可於「齋啡」、「奶啡」，甚至成為其他組合，而她更渴望成為如同咖啡一般的人。於歌中描述到不同性格的人走在一起，問到Cath自己的擇偶條件時，她表示自己既不希望是與自己完全不同的人，同時亦不希望是完全相同的人：「太唔同好似兩個世界溝唔埋，太一樣所有缺點都會放大，所以就要鴛鴦啦！」

MV 以「女同」愛情角度出發 《咖啡 鴛鴦 奶茶》MV再次邀請THAIMAY主演，承接上首歌《告白前先看天氣預報》的續集。為呈現出歌曲中包含的兩種特性，MV在畫面以至色調上都別出心裁，令樂迷有遊走於法國電影與港產電影之間的感覺。今次MV故事更以「女同」的愛情為主軸，THAIMAY與另一位女主角Kuku更有大膽的接吻鏡頭。於導演Pazu的解讀中，也許咖啡與奶茶走在一起但最終卻成不了鴛鴦，終究還是彼此的「緣份」不夠。 Cath昨晚亦於Lost Stars舉辦了《BEFORE CATH AWAY 黃妍到處一遊音樂會》，引來大量樂迷熱烈購票參與，逼爆現場。在音樂總監Michael C陪同下，Cath演唱多首作品，亦首唱了《咖啡 鴛鴦 奶茶》，讓到場樂迷搶先收聽。音樂會完結時粉絲們更不願離場，Cath兩度Encore及清唱，更驚喜帶來大熱動畫Chiikawa片尾曲《ひとりごつ》報答大家的熱烈支持。「年尾放假啦嘛，大家都可以跟住我周圍去啦！」Cath也預告將會帶著不同作品，遊走各個地方進行演出，讓我們一同期待。