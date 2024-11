麥浚龍專訪｜Juno演唱會刻劃父女情 全靠愛貓激發創作靈感（有片）

麥浚龍(Juno)將於12月5及6日假會展舉行兩場《The Album : In the Name of a Father.》演唱會,今次以《The Album》三部曲的新章節番外篇搬上舞台。

《The Album》以三部曲來交代出主角董折與浦銘心的愛恨交纏,而是次演唱會,則透過董折女兒董浦的視點,穿越時空地道出董折和董浦的一段父女感情,Juno日前接受《am730》專訪,分享今次演唱會的創作由來,他表示:「這次演唱會是圍繞The Album這個企劃,當時以三年三張專輯展開一個跨媒界project,但去到了我做最後一章時正值covid,那時候因為所有的錄音室、印刷廠,基本上所有都要停擺,當時我不是只要處理自己的音樂,The Album的計劃中有很多不同的角色,而且我還為其他人監製歌曲,相對我還有一系列的歌未夠時間灌錄,使其中有一個章節在那個期間未能完成,我作為一個創作人,覺得每個project也有其瑕疵的地方,而我相信每一個創作都有它自己的命,就算The Album的計劃已結束了,但我心裏面仍會時常想起尚未見街的那個章節。」當今年年初開完《金榜題名》演唱會後,主辦方提出再度合作,當討論到下個搬上舞台的計劃,Juno便想到這個章節的命運,可以透過非傳統專輯形式呈現出來,冥冥中注定在舞台上發生。