韓劇OST常客10CM香港個唱門票售罄 加碼舉行記者會提早見粉絲

以10CM（權正烈）姿態發展的韓國獨立歌手，早前宣布將於下月（11月8日）假麥花臣場館舉辦「2024 10CM Asia Tour <10CM Closer To You> in Hong Kong」演唱會，更會在開騷前一天，即11月7日假將軍澳中心舉行記者會, 搶先跟一眾粉絲們見面！

今次是10CM首個香港演唱會，門票開賣已火速售罄，並驚喜宣布在將軍澳中心加碼舉行「2024 10CM Asia Tour <10CM Closer To You> in Hong Kong記者會」。10CM驚喜加開記者會，屆時除了搶先跟一眾粉絲們見面和預祝演唱會圓滿成功外，更會「放口風」稍稍透露演唱會的表演內容；作為大熱電視劇OST的常客，10CM亦會分享自己有份參與的《淚之女王》和《背著善宰跑》OST中，自己私心比較喜歡的一首作品。