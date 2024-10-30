韓劇OST常客10CM香港個唱門票售罄 加碼舉行記者會提早見粉絲

以10CM（權正烈）姿態發展的韓國獨立歌手，早前宣布將於下月（11月8日）假麥花臣場館舉辦「2024 10CM Asia Tour <10CM Closer To You> in Hong Kong」演唱會，更會在開騷前一天，即11月7日假將軍澳中心舉行記者會, 搶先跟一眾粉絲們見面！
今次是10CM首個香港演唱會，門票開賣已火速售罄，並驚喜宣布在將軍澳中心加碼舉行「2024 10CM Asia Tour <10CM Closer To You> in Hong Kong記者會」。10CM驚喜加開記者會，屆時除了搶先跟一眾粉絲們見面和預祝演唱會圓滿成功外，更會「放口風」稍稍透露演唱會的表演內容；作為大熱電視劇OST的常客，10CM亦會分享自己有份參與的《淚之女王》和《背著善宰跑》OST中，自己私心比較喜歡的一首作品。
歷時五個月的亞巡終於快要接近尾聲，但10CM的行程依然滿滿。最近10CM亮相話題性十足的綜藝節目《Synchro U》，並從AI技術打造的舞台中找出由真人演唱版本。在節目中跟歌手BYEOL一起翻唱《請回答1997》的《All For You》，更是讓一眾評審和現場觀眾聽出耳油。另外，10CM馬不停蹄地參與不同的活動，包括弘益大學、首爾市立大學和警察大學等的秋季大學慶典，以及即將跟DAY 6、FTISLAND、CNBLUE和ATEEZ等強大陣容一同出演「GRAND MINT FESTIVAL 2024」。10CM早前在社交平台上載影片，今次翻唱鄧麗君經典名曲《月亮代表我的心》，似乎要為香港個唱先行熱身。