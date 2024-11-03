陳柏宇12.1澳門開騷 最新專輯《LIFE IS HARD》孖兩女影海報

「Life is hard」是不少人面對生活難關時的口頭禪，彷似「人生」與「困難」從一開始已劃上等號。但對陳柏宇 (Jason )而言，心態決定一切，困難與否在於看待事情的角度。Jason 今年的全新專輯《LIFE IS HARD》，以他的生活哲學匯聚成 6 首歌曲，帶領樂迷從日常看待世界的視點抽離，以另一角度觀察及感受世界，透過「Life is hard」為命題引導樂迷思考對生活的看法。

《LIFE IS HARD》的封面設計上，「HARD」一字被刪去，突顯了這個否定性的意味。每個人在不同階段，體驗過不同的生活模式後後，心態及看待事情的角度或許會有所轉變，更多的人生智慧亦同時醞釀成熟，此時可以將累積的智慧在生活中慢慢實踐，構建最適合自己的人生下半場，將「Hard is hard」這個字抹去。