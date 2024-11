陳柏宇12.1澳門開騷 最新專輯《LIFE IS HARD》孖兩女影海報

《LIFE IS HARD》的封面設計上,「HARD」一字被刪去,突顯了這個否定性的意味。每個人在不同階段,體驗過不同的生活模式後後,心態及看待事情的角度或許會有所轉變,更多的人生智慧亦同時醞釀成熟,此時可以將累積的智慧在生活中慢慢實踐,構建最適合自己的人生下半場,將「Hard is hard」這個字抹去。

「Life is hard」是不少人面對生活難關時的口頭禪,彷似「人生」與「困難」從一開始已劃上等號。但對陳柏宇 (Jason )而言,心態決定一切,困難與否在於看待事情的角度。Jason 今年的全新專輯《LIFE IS HARD》,以他的生活哲學匯聚成 6 首歌曲,帶領樂迷從日常看待世界的視點抽離,以另一角度觀察及感受世界,透過「Life is hard」為命題引導樂迷思考對生活的看法。

今次《LIFE IS HARD》召集不同音樂人參與其中,眾人的參與令《LIFE IS HARD》專輯意義深厚的同時也富有趣味,令人聽得暢快,為了突顯這份趣味感覺,在專輯的包裝及設計上也別出心裁,除了將歌名製作成貼紙、歌詞印刷在背面外,亦附送 Jason 與兩個囡囡陳羿辰 Abigail 及陳星晴 Audrey 的合照海報。從相中 Jason 的笑容,就知道他已領悟到「Life is Hard」的真義,人生也愈見精采。

除了推出專輯,Jason 早前亦宣布將於12月1日在澳門百老匯舉辦《陳柏宇「LIFE IS LIVE」演唱會 2024 澳門站》,並以 「NO MUSIC NO LIFE」「NO LIFE NO MUSIC」為主題貫穿整個演唱會。門票現已於公開發售。