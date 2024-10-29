阿正@RubberBand與囡囡撐太太尚羚出碟 被爆怕醜拒夫妻同台演出

有「翻版邱淑貞」之稱的尚羚(Sherine)隻身來港發展模特兒及歌唱事業，轉眼已經17年，目前已是樂隊RubberBand成員馮庭正（阿正）的太太及囡囡豆豆的媽媽。雖已為人妻兼人母，仍然無減Sherine對爵士音樂的鍾愛，繼2021年推出的專輯《TWO FOR THE ROAD》後，久違3年，第三張個人爵士音樂專輯《3 & More》終於面世，Sherine昨日(28日)假藝穗會Fringe Club舉行發布會並即席獻唱，老公阿正、囡囡豆豆亦有到場支持。

望 一家三口合作 Sherine在阿正陪同下受訪，她感激老公一直支持自己的音樂事業：「佢會介紹啲朋友畀我識，一齊研究到底要造咩歌，佢一直都陪住我。雖然我次次邀請上台幫我彈，或者同我一齊錄音，佢都唔會，我覺得佢係怕醜，因為佢覺得有咁多大師級喺度，呢件事又唔係佢最耍家嘅，所以我哋未必會有couple version。至於會唔會為我哋呢個屋企造一隻碟呢？我暫時冇咁諗，又其實，一直以來，我都做緊呢件事。」她透露將來有機會，希望可一家三口在音樂上合作。

從 咖啡店開始 新專輯《3 & More》指的是人聲與樂器的疊加效果，同時亦代表Sherine與老公及囡囡三人的故事：「今次嘅創作概念，係第一首歌由三個樂器彈奏開始，第二首就有四個樂器咁，一路加上去，所以叫《3 & More》，同時都可以話係代表我、我先生同豆豆，因為呢件事係我哋三個去開始嘅。我記得造完第二張專輯嗰陣，我哋三個喺咖啡店，好隨意咁話會唔會下星期就可以錄音呢，講吓講吓就真係開始咗。」這次她更邀得來自香港、日本、荷蘭及法國等世界各地的知名樂手，當中包括爵士樂結他手Jesse van Ruller、爵士音樂家TOKU、長號手Dree Peremans、結他手包以正、鼓手Stéphane Belmondo及Paul Pouwer，Sherine表示能夠與多位大師級音樂人合作深感榮幸。 如願在美國推出個人大碟 來到第三張專輯，Sherine終於如願在美國推出個人大碟：「收到呢個消息嗰陣，我真好開心，因為美國係爵士音樂嘅發源地。我自己都喺美國上過好多堂，遇到好多好好嘅老師，所以對我嚟講，係一個好大嘅驚喜，你做咗一啲嘢，都好想人哋聽到㗎嘛。如果我喺美國嘅老師都留意到呢張碟，我諗佢哋都會為我感到驕傲。」她透露明年將回到馬來西亞宣傳及演出，另外亦計劃到美國及歐洲，與不同地方的人分享她的爵士音樂。

或與女兒合唱 新專輯有10首歌，當中有兩首別具意義，《Waltz for Debby》是描述母親對孩子日漸長大的不捨，Sherine說：「11月豆豆就4歲，我好想見證佢每個成長嘅階段，雖然日日陪住佢，但係都覺得佢長大得好快，然後就會好珍惜、好珍惜而家嘅時間。有時我喺屋企執嘢、洗碗都會唱呢首歌，然後豆豆又會跟住我唱，佢音準好好，好得意。」身為母親的她，直言對歌詞的內容特別感觸，經常幻想豆豆長大離家：「好怕佢會離開自己身邊，我成日都諗起呢樣嘢。如果有機會，豆豆又真係好鍾意唱歌嘅話，都想同佢合唱，我覺得會幾得意，不過而家太細啦，等佢大啲再睇吓。」 紀念與丈夫甜蜜邂逅 當然還有與老公阿正的甜蜜邂逅的《A Foggy Day》，Sherine笑謂老公經常鼓勵她要收錄這首歌：「我自己都好鍾意，因為我係馬來西亞人，香港對我嚟講係外國地方。初初嚟嗰陣，所有嘢對我都係好有新鮮感，但係喺呢個地方耐咗，都會好掛住屋企，甚至乎有個寂寞嘅感覺，直到你遇到一個人，成件事就好Sweet，生命都有意義咗，《A Foggy Day》就係呢個氣氛。」 對於未來的工作計劃，Sherine希望繼續好好唱歌，與不同地方的樂手交流：「無論喺香港定係外地，都希望可以有多啲Live嘅演出啦。雖然香港冇乜爵士樂文化，不過我都留意到香港多咗年青人鍾意爵士音樂，有啲唔同嘅音樂會，又會有啲工作坊，都真係吸引多咗人去接觸，希望多啲人可以試吓聽就好啦。」