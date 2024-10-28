鄧麗欣相隔9年出新歌邀林家謙作曲 MV奪「四仔」張文傑螢幕初吻

鄧麗欣(Stephy)今日與fans一齊在戲院觀看新歌《戲一場》MV，Stephy在MV內有不少性感打扮，更與《城寨》「四仔」張文傑有親熱床戲，同時也有吸煙鏡頭。她表示與fans一齊看MV的感覺很特別，並稱構思這個MV時，是以電影感行先，如今在戲院播出別具意義。提到她相隔9年再推出作品，Stephy稱因為過去都專注在電影上，就算有歌都是關於電影，真正想做自己的作品就一直未有心思去做，因為全情投入在電影工作上。

她表示過去一直都收到fans問何時出新及開騷，有感是時候回饋fans。她說︰「我覺得都儲到一啲嘢，覺得都係時候啦，加上上年開演唱會，都牽動到我唱歌熱誠。」她透露一年前已萌起做歌的念頭，因為很欣賞林家謙，所以邀請對方合作，而對方亦很爽快應承。她透露林家謙不但有看她主演葉念琛導演的愛情三部曲，亦有聽過她以前的音樂作品。

談到跟張文傑的激情場口，Stephy爆自己奪去對方的螢幕初吻，更笑謂對方的技巧很熟練，完全不像新手。問到有沒有事前跟男友備案，她表示當時非常忙碌，一時忘記，直至臨拍攝時才醒起要跟男朋友備案。她稱知道男朋友會了解是工作需要，但自己覺得仍需尊重另一半，所以會跟他備案。

提到她明年3月在紅館開騷，Stephy透露已經開始籌備，但現階段仍在商討階段，很多東西未落實，就連主題、嘉賓也未定。她希望可以跟上一次演出有不同，自己亦想加入一些很少唱的歌曲滿足fans要求。