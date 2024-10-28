邀Anson Lo演喪屍片變誹謗案 導演黃浩然收回言論

盧瀚霆於2022年獲英國導演Bizhan Tong邀請，參與演出喪屍片《重慶大廈》，當時引來外媒報道。

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)於2022年3月傳獲英國導演Bizhan Tong邀請，參與演出喪屍片《重慶大廈》（Chungking Mansion），當時更有外地媒體報道此事，指電影雲集美、日、韓、泰等不同國籍演員，就連李施嬅亦有份參與。 及後，《緣路山旮旯》導演黃浩然以「Amos」名稱發文，談及《重慶大廈》導演及監製Bizhan Tong，質疑他借Anson Lo之名是為了吸納資金。其後花姐回覆傳媒表示雙方洽談中，未落實合作，「雖然我們很想有機會被更多人認識，但是我們有小心scan過公司背景同劇本」。

Bizhan Tong於2022年4入稟高等法院控告黃浩然誹謗。

Bizhan Tong於同年4月透過Phoenix Waters Productions，入稟高等法院控告黃浩然誹謗。入稟狀指，黃的言論帶有惡意，認為對方發佈的動機是為損害原告在娛樂圈的競爭力，或是出於憎恨或妒忌，又或者為增加黃個人的知名度。原告稱，他的聲譽因為黃的言論嚴重受損，因此就誹謗言論向黃索償，並要求法庭頒令禁止被告再發佈有關言論，以及要求黃道歉。

案件將於11月5日宣判，黃浩然昨晚在其facebook發聲明，向Bizhan Tong道歉並收回言論，又指希望事件能夠到此為止。與此同時，Bizhan Tong亦在IG發聲明，開心事件終於真相大白，更指對方的指控，使他的事業和個人生活蒙上了陰影。他更透露因為黃的言論，令一位香港製片人和導演退出了他的項目，同時亦令《重慶大慶》延期拍攝，亦引起了投資方及合作方的擔憂。他表示隨住黃浩然收回言論，《重慶大慶》的拍攝將會重啟。