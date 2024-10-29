谷婭溦廣州開騷用歌聲講故事 自爆粉絲dm一定親回

谷婭溦首次廣州的Liveshouse舉行「VI-BORN」迷你演唱會，而早在7月，溦溦在香港舉辦的一場歌迷演唱會，十分成功，全球平台同步直播，超過150萬人線上觀看。 日前(26日)廣州站演出增加了許多新環節和設計，與香港演出完全不同。廣州演出分為「真、假、善、惡」四個篇章，用LED視頻影像打造電影感的氛圍。「這場演出就像一個音樂電影故事，我希望觀眾能帶著他們的故事過來跟我分享。我想要瞭解大家的故事，也希望以後能寫出大家的心聲。」

溦溦表示，她一直很感謝粉絲的支持和鼓勵，希望通過這場零距離的演唱會表達她的謝意：「我想告訴歌迷，我只是一個普通人，他們一路以來的支援，給了我很多力量。我跟粉絲的距離一直都很近，他們發私信給我，我從來都是會回復的。」 演唱會上溦溦除了演唱電視劇主題曲外，更唱了多首她喜歡的經典粵語歌，她說：「我很喜歡20世紀八九十年代的粵語歌。這些歌曲都非常有畫面感，能讓我沉浸其中。我認為經典的東西是需要傳承的，作為新一輩的歌手，我們的責任之一就是把這些好歌傳唱下去。」

溦溦為了今次mini concert下了不少苦功，在演出加入跳舞環節，務求搞點突破。㵟㵟苦笑表示：「我從來就很少跳舞，根本就是個新手，練習舞步還好，有信心全部記下來，但最痛苦是練習前的熱身，單單是拉筋便一身汗，運動量十足。」 㵟㵟今次除了到廣州開演唱會外，也會走訪廣州幾個電台做訪問外，更重要的是，她自認是個超級吃貨，一早已經和工作人員預先搜尋廣州地道出名美食，期待跟歌迷在廣州街頭的偶遇。