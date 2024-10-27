譚耀文現身電台客串報天氣 原來自小夢想做DJ

譚耀文（阿譚）近日四出宣傳一首與電影同名的主題曲《拼命三郎》，日前他到新城電台接受訪問，阿譚在兩位主持鼓勵下，於直播室客串報導天氣，事後獲大讚字正腔圓；阿譚指自己小時候經常開收音機聽歌，覺得DJ聲線動聲，又可以做喜歡的事，所以自小夢想是做一位DJ，這次算是一償所願。

阿譚於1988年參加新秀歌唱比賽入行，他笑言當時表演慾作崇所以去了參賽，如今回想亦自覺很有勇氣，「但當時冇諗過入唔入娛樂圈，冇咁有野心同機心，只係覺得自己鍾意呢件事，如果入到行就好，又可以做自己鍾意嘅事。」入行後，阿譚成為梅艷芳（梅姐）第二位入室弟子，梅姐帶他四出登台，令他見識不少。