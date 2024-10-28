譚嘉儀邀偶像Sammi做嘉賓仲要咀咀 性感跳唱超有驚喜

譚嘉儀一連三日在演藝學院舉行個唱，多位圈中人到場支持。昨日尾場更有Sammi鄭秀文現身擔任嘉賓，而演唱會另一焦點便是嘉儀的勁歌熱舞，她擺出多種不同狂野動作，揸波趷籮跪地樣樣做齊，非常落力，就連Sammi亦大讚她的跳唱表演非常精彩。

譚嘉儀在今次表演上換了近5套服飾，其中一件黃色晚裝裙予人感覺像《美女與野獸》的貝兒。至於跳唱環節的露腰裝，展示馬甲線，她表示自己為了今次個唱，努力節食及動作，開心可以讓觀眾看出成果。

其後譚嘉儀與Sammi鄭秀文合唱《捨不得你》，Sammi更帶同收到的邀請卡，她打開展示入面的照片及畫作，當中包括譚嘉儀年少時模仿Sammi個唱造型。Sammi指嘉儀是自己的堅fans，更笑謂自己拍TVB劇時，對方還在媽媽的肚內。她稱嘉儀的邀請卡是非常有心，以及對方是由細到大都很支持自己的歌手藝人，所以她要現身支持嘉儀。