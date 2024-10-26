謝寧搞巨型視障人士點字曲奇活動 每年港姐冠軍farewell講詞原來由曾醒明寫

前港姐謝寧創辦曲奇餅品牌，日前她與另一曲奇品牌創辦人黃明慧（花花）及前無綫公關部負責人曾醒明，到新城電台接受薛家燕主持的《開心大派對》訪問，並宣傳下月2日假荃灣舉行的《「點連多元•世界紀錄」暨慈商社市集》慈善活動，屆時會有逾400人集體製作巨型點字曲奇，創造世界紀錄。

謝寧和花花相識多年，兩人同樣熱心公益，在這次慈善活動中擔任技術總監的謝寧，笑言是花花太過抬舉自己，「真係不敢當，花花嘅企業都做咗十年，雖然佢係視障人士，但佢上山下海，又爬山又潛水，仲會自己做曲奇同月餅，好似正常人一樣，我佩服到不得了，同埋佢喺加拿大完成咗大學心理學系課程，依家幫人做埋心理輔導，好有才華，今次佢一call我話有呢個活動，我即刻舉腳贊成。」