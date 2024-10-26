謝寧搞巨型視障人士點字曲奇活動 每年港姐冠軍farewell講詞原來由曾醒明寫

前港姐謝寧創辦曲奇餅品牌，日前她與另一曲奇品牌創辦人黃明慧（花花）及前無綫公關部負責人曾醒明，到新城電台接受薛家燕主持的《開心大派對》訪問，並宣傳下月2日假荃灣舉行的《「點連多元•世界紀錄」暨慈商社市集》慈善活動，屆時會有逾400人集體製作巨型點字曲奇，創造世界紀錄。
謝寧和花花相識多年，兩人同樣熱心公益，在這次慈善活動中擔任技術總監的謝寧，笑言是花花太過抬舉自己，「真係不敢當，花花嘅企業都做咗十年，雖然佢係視障人士，但佢上山下海，又爬山又潛水，仲會自己做曲奇同月餅，好似正常人一樣，我佩服到不得了，同埋佢喺加拿大完成咗大學心理學系課程，依家幫人做埋心理輔導，好有才華，今次佢一call我話有呢個活動，我即刻舉腳贊成。」
家燕姐問曲奇餅上的點字是甚麼？黃明慧解釋是視障人士專用的點字，「大家成日都會見到，例如電梯入面見到嘅一點點，就係盲人摸嘅點字，至於點字曲奇係我哋首創，每塊曲奇都有點字，亦都有唔同意思喺裡面，有師傅曾經問我，『點解你咁有創意，鍾意做牌九曲奇』，哈哈！」花花又透露這次慈善活動，會有400多人在超過1600塊曲奇上面寫點字，「我哋會寫代表英文字LOVE，一齊做一塊大心形曲奇，希望可以破世界紀錄。」而是次活動籌得善款，將會幫助視障、聽障、智障、少數族裔及長者等等，極具意義。
至於曾醒明成立的義工團體莒光文化服務基金，亦有份參與是次慈善活動，家燕姐指傳媒十分相信曾醒明，而電視台多次面臨的公關危機，亦都靠他才得以解救，家燕姐還爆料，「曾生嘅文筆好掂，我每年生日出特刊，講嚟講去都講唔到重點，話畀曾生知，佢幾句就講晒我內心世界，真係好嘢！」 聽完家燕姐所講後，曾醒明表示要講個秘密給大家知，「每年香港小姐冠軍farewell嗰個講詞都係我寫，『喺過去一年….』，之後繞台一周，真係幫佢哋度身而寫，如果佢哋有為香港小姐或者電視台爭光，更加要特別發揚光大。」