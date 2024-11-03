西九音樂節｜Jeffrey自言唱歌有霆鋒feel　Phoebus唱 《黑玻璃》公開多謝洪嘉豪

魏浚笙Jeffrey昨晚(2日)與周殷廷(YT)為《西九音樂節：越流行》演出，兩人合唱謝霆鋒的《愛後餘生》，Jeffrey完成表演後受訪，自認深深感受YT極致的男人味，原來早於10年前已開始聽對方作品，選唱《愛後餘生》正因為曾聽過YT翻唱霆鋒的《非走不可》，感覺兩人是同代人，於是提議合唱霆鋒的作品，問他可覺得跟霆鋒相似，他尷尬又沾沾的表示，「有少少啦！」他自爆從小已聽霆鋒的歌曲，「話似又唔敢當，感覺啫，我無見過霆鋒真人，嗰種感情，你感覺到由內滲透到外，好有一種內歛感覺！」他更即席示範。

將有機會向霆鋒集郵 問到可會想跟偶像合作，Jeffrey秒回：「合唱同合作緊係想，最緊要見咗面先。」他透露將有機會與霆鋒出席同一演出活動，或有機會見面，問到如何自我介紹，他表示會跟對方說：「我係新人Jeffrey，好喜歡你。」若有機會在對方面前獻唱，自認是忠粉的他會選《紙飛機》。 「細柱」原來係「巨柱」 提到日前《焚城》謝票時，Jeffrey介紹角色名叫「細柱」即望望下面，他爆笑解釋其實角色係叫「何巨柱」，他解讀為年紀小，所以別名叫「細柱」，他笑言自己「身懷巨柱」，「手臂似燈柱嘛。」不過，他表示接著要與陳蕾和洪嘉豪籌備演唱會，暫未能參與謝票。