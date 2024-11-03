西九音樂節｜COLLAR首唱新EP歌曲：跳到往生 芯駖唔著衫包頸巾終極性感(有片)

COLLAR昨晚(2日) 為《西九音樂節：越流行》打頭陣，一口氣跳唱全新EP的四首歌，瞬間推高全場氣氛。她們於完騷後受訪，Winka坦言，「跳到往生。」她們笑言，事前練習足夠，沒有太多漏甩，惟身上掛有不少頸鍊飾物，一邊跳一邊被飾物刮臉，幸好沒有受傷。她們表示接下來會全力籌備首個澳門演唱會，以及Chill Club聯乘泰國歌手的音樂會。

談到芯駖日前在社交平台分享一輯僅以頸巾包著上身的超性感照片，眾隊友即起哄表示，之前沒有說謊，芯駖都她解釋，「其實嗰件唔係衫，係頸巾，我想話俾大家知，頸巾都可以唔保暖。」原來這輯靚相出自隊長阿Gao，芯駖坦言曾擔心太性感，事前也有詢問隊友意見，Winka即表示，「有梗係要show，(你會否也試著？)我著的魅力不及芯駖！」