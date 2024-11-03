西九音樂節｜盧瀚霆性感跳唱自認好精壯 任阿姐演唱會嘉賓：人生里程碑(有片)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)昨晚(2日)為《HKT西九音樂節：越流行》壓軸表演，以一身白色deep V西裝背心登場，獻唱10首歌包括首度唱live的新歌《致我》，除了耳熟能詳的快歌《Megahit Magamix》、《EGO》、《Money》等快歌，也唱了《永順街39號》和《深閨》等慢歌，又冧爆稱神徒為「神徒BB」，當唱《Hey Hey OK！》時，更與神徒BB玩輪流大合唱，唱足45分鐘，全場High 爆。
Anson Lo在完騷後受訪，談到超sexy上陣時，他形容為「清爽」配合戶外show的氣氛，問到可擔心勁歌熱舞時爆衫鈕時，他秒回，「好驚，真係好驚會爆鈕，本來係魔術貼，但知一定唔OK。」至於可會用乳貼防走光，他笑言，兩年前MIRROR已一致放棄用乳貼，「因為露乳貼仲尷尬過走光，男仔露到咪露，要大方。」不過，他笑言已預料神徒會用fan cam放大deep V位置，但呼籲不用send給他看。
整晚45分鐘表演，有7首跳唱快歌，早前要拔罐療傷的Anson Lo表示，暫未發現舊患受影響，當得聞邱士縉Stanley發表「「好腰好腎好男人」言論後」，澄清自己不是腰痛，而是膊頭和頸痛，他搞笑地強調：「所以腰腎都冇事，Strong，好男人，精壯。」
問到何以在台上感性地叫神徒做BB，Anson Lo直言臨近年尾，知道fans都忙於買飛、排隊霸位等應援，「成個粉絲圈都辛苦，雖然睇騷雖然開心，但體能上都會攰，所以想令佢哋開心。」 談到擔任汪明荃演唱會嘉賓，Anson Lo表示，「我突然收花姐訊息，話阿姐邀請我做演唱會嘉賓，我很好震驚，因為呢世都冇諗過可以做阿姐演唱會嘉賓，即刻同阿爸阿媽講，佢哋都好驚訝，阿爸好開心，因為佢好鍾意阿姐，我諗係一個人生里程碑。」屆時教父教母都一定支持，但暫時未能透露唱甚麼歌，他笑言只要阿姐鍾意，《迷人pink lady》或《熱咖啡》也無任歡迎。
談到拍團綜《MIRROR Chef》，陳卓賢Ian疑因吃隊友下廚煮的美食發燒，更爆料指有隊友下廚不洗手，生熟食物混在一起處理，Anson Lo承認下廚前試過一次無洗手，笑指自己胃十分精壯，適應力頑強，他自認廚藝進步，是自己心目中的天堂級廚藝，問到會否為教母下廚時，他就回應，「教母腸胃無我咁精壯，同埋對自己屋企人要好啲，但係我用圍裙幾好睇。」他表示近期忙於籌備工作，未有時間為903籃球賽作準備，目標是落場比賽時有機會觸及籃球，始終他正職不是運動員。