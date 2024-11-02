袁潔瑩被指暴瘦雙頰凹陷　網民：難道明星就不可以老嗎？

55歲袁潔瑩於1985年以「開心少女組」出道，其短髮造型和甜美外貌獲觀眾喜愛，憑電影「開心鬼」系列走紅，曾出演《笑傲江湖》、《東方不敗》等多部武俠電影，以及《烈火狂奔》、《緣來沒法擋》、《勇探實錄》等TVB劇集，不過入行9年後患上厭食症，情緒又出現問題，於是淡出娛樂圈。
一度瘦到似「末期癌患者」
袁潔瑩曾於有線節目《星級會客室》訪問透露，當時一度瘦到似「末期癌患者」。直至2014年，袁潔瑩一度復出拍攝TVB劇集《女人俱樂部》，又於2018年為《流行經典50年》節目「陳百強之夜」獻唱。
久未於熒幕露面嘅袁潔瑩早前於社交平台分享近照，被傳媒批評雙頰凹陷，疑再度暴瘦；不過，袁潔瑩就再PO出自拍照反擊：「這個照片有問題嗎，又給傳媒作話題」，唔少網民都表示無問題，不過坦言太瘦。
喜歡她就要接受她的一切
袁潔瑩早幾日又再分享與友人合照，從照片中睇到，袁潔瑩以綠色間條恤衫襯上白色T-Shirt；髮型方面，袁潔瑩一改過往短髮造型，將頭髮留至膊頭位置，其打扮與髮型再加上白滑膚質，非常顯年輕，被網民激讚保養得宜。
不過，一名網民PO出袁潔瑩年輕時嘅照片，留言：「在我心裏袁潔瑩是這樣的。」幸好唔少網民幫口，直言袁潔瑩係心目中嘅女神：「她不在你心裏，她在現實，她食人間煙火，喜歡她就要接受她的一切」、「不是神仙，難道明星就不可以老嗎」、「不管我的藍鳳凰變成甚麼樣，永遠是我的女神」、「不管袁潔瑩變成甚麼樣我還是一如既然的愛她」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈