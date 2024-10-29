衛詩雅獲楊受成送鑽飾做結婚禮物 關智斌收金算盤金牌有寓意

楊受成向即將出嫁的衛詩雅送上鑽石頸鏈、而Kenny則獲老闆送上算盤金牌，認真大手筆。

關智斌（Kenny）於「0 e:ffect Concept Store」舉行《前面是新的歲月記得走下去》爆花彩膠唱片簽名會。簽名會前，Kenny跟剛於華鼎獎封后的衛詩雅（Michelle）驚喜快閃跟概念店相隔幾個舖位的英皇鐘錶珠寶店。作為英皇珠寶婚嫁系列的代言人，英皇集團主席楊受成向即將出嫁的Michelle送上鑽石頸鏈、而Kenny則獲老闆送上算盤金牌，認真大手筆。

二人到達店舖，看到自己在店內的大型廣告相片，不禁大讚「好靚」，Michelle表示前一晚在等待電影《破·地獄》謝票的空檔，看到店外及店內換上二人的廣告相，立即影相兼拍下send給Kenny，並大讚拍得十分漂亮。來到珠寶店，將於明年二月舉行婚禮的Michelle順道看看心水首飾，不過原來老闆楊博士早有準備，「我買咗樣嘢送俾你做結婚禮物，但你一定要結婚嗰日戴！係鑽石。」