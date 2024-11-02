衛詩雅姊妹團名單曝光 大爆本想找一女歌手恐對方「太唔可靠」

在今個月即將迎來40歲的衞詩雅（Michelle）將於明年二月跟拍拖2年半的圈外醫美男友結婚。近日積極籌備婚禮的她，日前在社交網拍片公布姊妹團名單，包括有周家怡、李蘊，還有反串做姊妹的陳家樂，不過她就大爆原本很想找一人做姊妹，但有感對方靠唔住，所以打消念頭。
衛詩雅日前在其YouTube頻道分享其Big day試妝影片，並以「爆新娘房匪夷所思」作主題，片中衛詩雅透露已有姊妹團名單，她表示：「我啲姊妹就有陳家樂，呢個已經好驚啦！一聽就知一定會遲到，同埋佢話剃緊鬚嗰個一定係陳家樂，仲有阿Kar（舊同事），周家怡有應承我，點解呢？因為我搵唔到一個可以控制得咁厲害，家怡一定係一出嚟，好，嚟，我頂！一定要搵一個咁勁嘅助陣，你先會放心。另外一個我就搵李蘊，因為我一入行李蘊就係我第一個好朋友。」
其後，衛詩雅再大爆本想找許靖韻做姊妹，但因對方記錄麻麻，非常貪靚，經常花時間補妝，有感對方不可靠，所以令她打消念頭，「我有諗過搵許靖韻，但係我好驚，佢太唔可靠喇！佢係會剃緊鬚嗰個，你明唔明呀？剃緊胳肋底毛嗰個，長期補緊妝，真係大鑊，所以我唔敢勞煩佢，周家怡好OK，佢好可靠，佢都係單身。」 衛詩雅續向化妝師八卦新娘房發生過的「故事」，化妝師透露經常有新娘入房就鬧奶奶、又指有奶奶和外母鬥靚，分別給她大利是，而最爆的是新郎同伴娘趁無人時拖手。