萬聖節｜陳展鵬化身吸血鬼 暗示同單文柔做人成功？

今日是一年一度萬聖節，連日來有不少藝人都公開他們的萬聖節打扮，其中陳展鵬與單文柔就化身吸血鬼，囡囡小豬比就穿上充滿應節色彩衣服，臉上畫有蝙蝠圖案，十分可愛。最有趣的是小豬比對住鏡頭擺不同pose，更配合爸爸媽媽扮cool，感覺似足當年hit爆的《吸血新世紀4》。

展鵬化身型男吸血鬼，他昨日出po留言說︰「好多人問我咩角色最想演，咁當然有好多啦，但我鍾意嘅依家都未必流行，而且呢個年代冇乜殭屍片，所以可能好多小朋友，都唔知我搞乜鬼，其實我細個真係好想吸下人血。祝願世界和平同真係冇吸血殭屍，萬聖節快樂！」

陳展鵬在《我和殭屍有個約會》中演過的「命運」一角。

「 吸完血都會生 BB」?

其後他再上載一輯跟太太的型爆合照，但今次的留言就似乎有所暗示。他寫道︰「終於搵到個女主角，可以吸血啦！ha ha ha，細個嘅時候好多人話嘴嘴會生BB，有冇人聽過吸完血都會生BB，明明萬聖節要扮恐怖，但係都要玩反差，唔通真係負負得正，總算有機會留低一個紀念喺萬聖節，出年再玩過……」不少人留言問是否暗示已經造人成功，還是預告明年會增添新成員。

至於單文柔亦都分享多張不同照片，並提到囡囡為人充滿節日感，分享今次拍攝這輯萬聖節主題的原因。同時她有感囡囡長大得太快，她說︰「相信再過多一年半載，每逢節日，佢應該都約咗朋友出去。」