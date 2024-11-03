莎莎婦女銀袋日｜阿Sa回應硬闖小店拍賀歲片 唔知徐天佑已婚

今日沙田馬場舉行「莎莎婦女銀袋日」，由蔡卓妍(阿Sa)擔任大使，同場還有不少政商界及演藝界人士出席，場面墟冚。阿Sa表示今日打扮高貴示人，她表示今日要很注意自己的坐姿及言行舉止，透露自己的坐姿是非常衰，就連fans也曾經把她的坐姿整成一個特輯。

阿Sa稱爸爸給她的都是山埃貼士，自己跟與工作人員一齊投注爸爸所講的馬匹，可惜該場的結果是爆冷，而Sa爸的心水馬匹就完全沒影。她稱過去如果投注有收穫，會把部份獎金用作慈善，之後會跟朋友慶祝。

今個月是阿Sa的生日月，她表示會在加拿大度過，因為會在當場舉行巡唱。她又提到老闆楊受成對各員工都很有心思，每人生日都會收到他的心意，而自己就一定會在生日當天收到老闆送給她的花。提到楊受成亦在會場，她表示有跟老闆講自己投注滑鐵盧一事，楊受成即表示「俾番你」，令她非常開心。

完全唔知咩事

對於她與張繼聰拍的賀歲片捲入「硬闖拍攝」風波，阿Sa坦言完全不知道有這回事，她說︰「當日我仲好開心，個場戲係寫我同阿聰去支持香港小店，個場戲係我哋推開門，之後係街講香港啲小店要支持類似的對白。跟住我仲諗無時間去睇下有咩買，喺等埋位嘅時候仲見到有容祖兒嘅碟，仲要有埋歌詞！我仲諗又可以開工又可以買嘢真係好啦！」她表示得知事件之後，亦大感驚訝，並謂留在涉事的店是非常短的時間。

拍攝當日遇到徐天佑

她稱當日更撞到徐天佑，大家亦互相問候一番，坦言自己也是當天才得天佑結了婚，而該店是屬於她的太太。阿Sa稱拍完那個鏡頭之後，在對出的街道拍攝了六至七小時，而跟阿聰的合作是很開心。她指自己跟阿聰不太了解場地租借事件，相信電影公司方面會處理。問到會不會跟天佑了解，她坦言已經跟天佑沒有聯絡一段時間，就連對方結婚也是當日才知道，所以不會特別就事件跟天佑聯絡。