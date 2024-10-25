荷李活專訪｜一代「超人」基斯杜化李夫離世20周年 子女受訪封亡父是大眾英雄

DC Studios紀錄片《Super/Man：The Christopher Reeve Story》在美國開畫後贏盡口碑。

DC Studios製作的紀錄片《超/人：基斯杜化李夫故事》（Super/Man：The Christopher Reeve Story），早前在美國開畫後，再次令廣大影迷懷念這位一代「超人」基斯杜化李夫（Christopher Reeve）。 紀錄片入圍爭六殊榮 這部「超人」紀錄片，由基斯杜化家人公開的私人片段，以及透過Ian Bonhote的拍攝手法，電影令大家明白到基斯杜化李夫如何成為大銀幕上的Superman。基斯杜化受傷後一直沒有放棄治療，刻苦去學習行動，更成立了Christopher & Dana Reeve Foundation，希望新一代的觀眾們明白基斯杜化如何去替大家爭取健康保障和權利。紀錄片剛被Critics Choice Documentary Awards提名最佳紀錄片（製作Ian Bonhote和Peter Ettedgui）、最佳導演、最佳剪接、最佳配樂、最佳傳記式紀錄片和最佳檔案式紀錄片，共角逐六項殊榮。

舊愛Gae Exton為基斯杜化誕下一子一女。

癱瘓爭取殘障者權益 早前導演Peter Ettedgui、Ian Bonhote、基斯杜化女兒Alexandra Reeve Givens、兩位兒子Matthew Reeve和Will Reeve透過Zoom接受《am730》記者訪問。Ian說基斯杜化李夫利用了他真正的「Superpower」，他用盡他所有的能力、技巧、資源、時間去學習行路，並表示：「在電影開始時我們已談到Christopher墮馬的意外導致癱瘓，之後繼續帶觀眾們去了解Christopher的童年，他在Julliard就讀的時候，他的前妻Marsha還十分之慷慨跟我們作訪問，十分之感謝她。」基斯杜化李夫女兒Alexandra指，父親在意外發生前已常常提倡環保意識，也帶動政客到新英格蘭看砍伐森林帶來的後果，當他癱瘓時後，還靠意志力積極去幫助其他殘障人士的權益和保障。

至於基斯杜化兒子Matthew亦說：「片中有很多珍貴的家庭片段，例如父親和我們一起過年時的快樂時光，也是他發生意外前的新年，也有他在復原的階段，和他老友羅賓威廉斯（Robin Williams）的友誼，全部都是我們家中的珍藏，是外界從來沒看過的影片。我們要介紹基斯杜化李夫給新一代的觀眾，去認識他的人生歷程，也希望已認識他的觀衆們去懷念一番。」Will更表示父親曾演「Superman」一角，可看到就算在去世後20年，仍然是成百萬、千萬人心目中的英雄，這部紀錄片是強調人性和紀念母親Dana Reeve跟父親的愛情，她是一個卓越、無私的母親，支持父親和子女，也爲社會作出貢獻。

特約記者Lilly Lui洛杉磯報道