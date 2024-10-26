胡杏兒返家鄉台山遊博物館 驚見自己名字列在其中感榮幸

現年44歲的視后胡杏兒，近年專攻內地市場，早前，她返回家鄉台山拍劇，期間趁有一日假期便孖老公李承德（Philip）以及大仔李奕霆（Brendan）遊台山華僑文化博物館，當中更驚喜發現自己的名字出現在博物館內。

胡杏兒在社交網分享一家三口參觀博物館的短片，片中見他們獲文化廣電旅遊體育局局長親自招待，逐一介紹館內的物品，而其中有一角落專門介紹當地名人，當中見有黃家駒、張可頤、馮德倫、呂奇、林家棟、陳豪、梁漢文、麥嘉等，而胡杏兒的名字更位列正中間。胡杏兒按下自己名字，大屏幕隨即顯示胡杏兒的大頭靚相、入行經過及獲得獎項等資料，胡杏兒看到自己成為博物館重點介紹之一，感動表示：「嘩，好榮幸喎！應該加一句，非常榮幸是台山的一份子。」