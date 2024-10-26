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娛樂
2024-10-26 07:00:58

胡杏兒返家鄉台山遊博物館 驚見自己名字列在其中感榮幸

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胡杏兒返家鄉台山遊博物館。

胡杏兒返家鄉台山遊博物館。

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現年44歲的視后胡杏兒，近年專攻內地市場，早前，她返回家鄉台山拍劇，期間趁有一日假期便孖老公李承德（Philip）以及大仔李奕霆（Brendan）遊台山華僑文化博物館，當中更驚喜發現自己的名字出現在博物館內。  

胡杏兒在社交網分享一家三口參觀博物館的短片，片中見他們獲文化廣電旅遊體育局局長親自招待，逐一介紹館內的物品，而其中有一角落專門介紹當地名人，當中見有黃家駒、張可頤、馮德倫、呂奇、林家棟、陳豪、梁漢文、麥嘉等，而胡杏兒的名字更位列正中間。胡杏兒按下自己名字，大屏幕隨即顯示胡杏兒的大頭靚相、入行經過及獲得獎項等資料，胡杏兒看到自己成為博物館重點介紹之一，感動表示：「嘩，好榮幸喎！應該加一句，非常榮幸是台山的一份子。」 

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胡杏兒以長文寫下當日的感受，她表示：「台山日記，我在博物館上了一堂難忘的。勿忘歷史，我的故鄉台山誕生過千千萬萬英雄兒女！這次剛好拍攝電視劇的場景就在台山，回到故里，在休息日參觀了台山華僑文化博物館。」 她續指：「我們邊走邊瞧，感受著館裡每一件展品的獨特意義，革命前輩英勇無畏，為國家為人民奉獻生命，看的我幾度淚目，看到了祖輩們為了生活飄洋過海，也不忘了為家鄉捐獻。我們雖生長在和平年代，但也要銘記這份和平來得如此不易。最後，沒想到還在『明星牆』看到了我自己的名字，感到自己與家鄉的榮耀在此刻緊緊相聯，與有榮焉，緊願家鄉越來越好~」。

胡杏兒驚見自己名字列在其中大感榮幸。 胡杏兒返家鄉台山遊博物館。 胡杏兒驚見自己名字列在其中大感榮幸。 局長親自招待，介紹博物館內每一件物件。 大屏幕顯示胡杏兒的大頭靚相、入行經過及獲得獎項等資料。 一家三口留心聽局長講解。 局長親自招待，介紹博物館內每一件物件。

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