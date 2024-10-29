羅霖程瑤為「仁美清叙」慈善晚宴宣傳 盼亞洲小姐善心宣揚開去

由多位亞洲小姐選美佳麗於1991年組成的慈善機構「仁美清叙」，於2009年重組，會員擴濶至其他選美界別而樂善的女士，覆蓋香港以及內地不同地區。今年是踏入重組後的第15年，大會將於11月3日舉行慈善晚宴，籌募經費，繼續支援婦孺老弱，福澤社會中各階層有需要的人士。 日前「仁美清叙」榮譽主席羅霖連同現屆主席程瑤、秘書長莊韻以及多位理事、會員拍攝宣傳照。美女們穿上紅色主題晚裝，盡顯雍容華貴的一面！而因為今年是重組後的第15年，所以晚宴亦會以「水晶」為主題，喻意著本會的慈善之光將繼續照耀社會，讓各會員憑著善心去履行服務社群的宗旨。

程瑤對於今年重組15週年覺得別具意義：「我當『仁美』主席這幾年，一直很感恩有朋友和家人的支持。尤其今年市道差，但經過各會員的努力，今次11月3日的晚宴之門券仍能全部售罄。而除了在『仁美』的職務外，我今年還擔當亞洲小姐大賽顧問，所以亦特意安排今年『亞姐』比賽入圍的十多名佳麗首次在媒體前亮相，亦會在當晚晚宴中率先選出『愛心小姐』。因為所有亞洲小姐和本會都有密切關係，所以希望她們日後可以多多支持我們的慈善活動。值得一提的是今年參賽佳麗質素相當之高，除外表出眾外，更有多名博士學生，希望各位當晚拭目以待！」

身為榮譽主席的羅霖希望各界善長人翁能夠繼續慷慨解囊，她說︰「因為要辦好慈善活動，除了要有善心外，堅持和努力也是必須的，亦需要大量各界人士鼎力支持。我們希望可以通過這些活動，能把亞洲小姐的善心繼續宣揚開去。現在除了在內地辦了3間小學之外，在香港我們也幫助了很多有需要的人，甚至也有捐助醫療器材到非洲！所以我們日後也希望可以籌得更多善款可以幫助更多有需要的人！另一方面，更加希望更多亞洲小姐的師姐師妹能夠參與我們的慈善活動，出心出力幫助別人！」