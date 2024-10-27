米雪身兼多職推廣粵劇 率尹光赴新加坡演出引起哄動

米雪表示，今次演出是她與新加坡多媒體製作人王家翔聯合監製及演出，作為策劃人及組織者，她親自邀請藝人參與，非常感恩能夠一呼百應，各方支持，參與藝人包括尹光、呂珊、馮素波、蔡國慶以及粵劇名伶王志良、林穎施、鄭詠梅，演出多齣粵劇折子戲，而她自己當然也大開金口娛賓。

夏雨承諾有機會一定參與

雖然只演出一場，但在當地已引起哄動，掀起購票熱潮，堪稱一票難求，米雪表示新加坡觀衆很喜歡香港藝人，對粵劇這門傳統藝術更有很深情意結，關懷粵劇發展及傳承；因疫情關係，是次演出足足遲了幾年，如今在大家努力之下終於圓滿完成，值得開心。她更透露之前在檳城與夏雨見面，亦力邀他參加，不過對方以時間太緊迫而婉拒，但承諾以後有機會定必參與。

作為項目策劃人，米雪笑言已非首次，早已習慣身兼多職搞不同形式演出，以自己在行內這麼多年，足夠利用人際脈絡和演出經驗去籌備各種活動，自己亦享受其中，與其他藝人一起推廣香港文化藝術到全世界。目前她以自由身接工作，稍後會參演兩齣新劇，有時間仍會組織藝人到各地演出。