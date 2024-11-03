熱門搜尋:
恐龍化石 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-11-03 22:49:18

破·地獄｜黃子華開心日本觀眾鍾意 許冠文盼香港觀眾多入場支持

分享：
子華、Michael相隔32年再度合作，今次東京之行難得合體再聚。

子華、Michael相隔32年再度合作，今次東京之行難得合體再聚。

adblk5

由陳茂賢執導兼親自執筆的《破·地獄》將於119日上映，導演陳茂賢連同黃子華、許冠文(Michael)、衛詩雅(Michelle)以及朱栢康，連日於日本東京出席東京國際電影節《破·地獄》映後分享及相關之業界交流活動。

子華、Michael相隔32年再度合作，今次東京之行難得合體再聚，二人出席連日的映後分享會與觀眾交流，為整個團隊締造又一難忘回憶，子華完成行程後，有感得來不易，他指：「我覺得有一套電影能夠走出香港都唔容易。呢次喺東京睇到觀眾朋友既反應好好，覺得好安樂好幸運。希望可以拍多啲戲，比全世界都欣賞到。」而Michael則大表興奮，期望觀眾入場支持《破·地獄》：「今次好興奮，可以跟隨著《破·地獄》團隊來參加東京國際電影節，亞洲各地嘅業內和影評人反應不錯，亦見到香港政府大力幫助電影行業，至於電影最終是否成功，就看我們作品的實力和質量，希望吸引多一些觀眾入場支持！」

adblk6

 

《破·地獄》團隊連日於日本東京出席東京國際電影節映後分享及相關之業界交流活動。 《破·地獄》團隊連日於日本東京出席東京國際電影節映後分享及相關之業界交流活動。 《破·地獄》團隊連日於日本東京出席東京國際電影節映後分享及相關之業界交流活動。 《破·地獄》團隊連日於日本東京出席東京國際電影節映後分享及相關之業界交流活動。 《破·地獄》團隊連日於日本東京出席東京國際電影節映後分享及相關之業界交流活動。

朱栢康雖然因工作關係，早前電影節開幕紅地毯上未見其蹤影，但心繫《破·地獄》的他完成個人工作後即趕飛東京，加入團隊其他成員，接連出席不同電影分享會，朱康表示：「我感到非常榮幸同驕傲，代表《破·地獄》同團隊一齊參與東京國際電影節，能夠同觀眾交流，呢件事非常鼓舞。當地觀眾反應好正面，好尊重我哋嘅作品，亦都好珍惜每一次喺東京同團隊或者同業交流嘅機會，係今次行程特別可貴嘅地方。希望香港電影能夠代表香港再有機會去到唔同地方。」

《破·地獄》團隊連日於日本東京出席東京國際電影節映後分享及相關之業界交流活動。 《破·地獄》團隊連日於日本東京出席東京國際電影節映後分享及相關之業界交流活動。 《破·地獄》團隊連日於日本東京出席東京國際電影節映後分享及相關之業界交流活動。

🎁 amJetso請你睇《焚城》，快Ｄ開APP玩👇 👇

amJetso請你睇《焚城》，快Ｄ開APP玩