破·地獄｜黃子華開心日本觀眾鍾意 許冠文盼香港觀眾多入場支持

由陳茂賢執導兼親自執筆的《破·地獄》將於11月9日上映，導演陳茂賢連同黃子華、許冠文(Michael)、衛詩雅(Michelle)以及朱栢康，連日於日本東京出席東京國際電影節《破·地獄》映後分享及相關之業界交流活動。

子華、Michael相隔32年再度合作，今次東京之行難得合體再聚，二人出席連日的映後分享會與觀眾交流，為整個團隊締造又一難忘回憶，子華完成行程後，有感得來不易，他指：「我覺得有一套電影能夠走出香港都唔容易。呢次喺東京睇到觀眾朋友既反應好好，覺得好安樂好幸運。希望可以拍多啲戲，比全世界都欣賞到。」而Michael則大表興奮，期望觀眾入場支持《破·地獄》：「今次好興奮，可以跟隨著《破·地獄》團隊來參加東京國際電影節，亞洲各地嘅業內和影評人反應不錯，亦見到香港政府大力幫助電影行業，至於電影最終是否成功，就看我們作品的實力和質量，希望吸引多一些觀眾入場支持！」