破·地獄｜衛詩雅同「爸爸」許冠文行紅地毯 獲子華神呵護好開心

由陳茂賢執導兼親自執筆的《破·地獄》將於11月9日上映，導演陳茂賢連同黃子華、許冠文(Michael)、衛詩雅(Michelle)以及朱栢康，連日於日本東京出席東京國際電影節《破·地獄》映後分享及相關之業界交流活動。
女主角衛詩雅繼上月飛往夏威夷出席《破·地獄》世界首映後，一個月內再代表電影出席國際級大型影展，Michelle透露是次東京之行尤其珍惜跟團隊成員之相處時光，她指：「呢個東京之旅係非常之開心難忘又緊張。首先開心嘅原因係，我覺得好榮幸能夠帶住《破·地獄》同我哋成個團隊嚟東京國際電影節，覺得非常榮幸，好似帶住一個香港嘅傳統、一個非物質文化遺產去畀世界各地更多人去認識。而好深刻既事唔少得我哋團隊成日一齊聚埋，仲要一齊踏上紅地毯。」
Michelle大爆深受兩位神級演員的呵護，大嘆感動：「喺行紅地毯嘅時候，天氣比較凍，為咗靚就揀條靚啲嘅裙，但始終室外，好凍，咁子華神一個好細心嘅舉動令我好感動，佢喺準備行紅地毯之前，子華神拎咗件西裝褸比我，佢自己身上個件西裝褸，比我披一披先，所以好感動。同埋戲中爸爸Michael 神一齊行紅地毯，感覺加倍榮幸。」
至於導演陳茂賢則分享是次東京之行意義重大，親身感受到跨地域之文化交流，亦深深感受到日本觀眾的熱情，他簡單總結整個行程：「能夠將很代表到香港的《破·地獄》來到日本東京國際電影節，並能參與創意香港的making wave 節目，十分感恩與《破·地獄》團隊一起感受日本觀眾的熱情，聽到他們分享對香港文化的興趣和對戲中演員們演出的喜愛，感到十分榮幸和興奮，接下來《破·地獄》將會回到香港，準備正式跟觀眾見面，期望《破·地獄》能繼續走遍世界，將香港電影帶給各地觀眾，如是我信。」