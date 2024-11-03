破·地獄｜衛詩雅同「爸爸」許冠文行紅地毯 獲子華神呵護好開心

女主角衛詩雅繼上月飛往夏威夷出席《破·地獄》世界首映後，一個月內再代表電影出席國際級大型影展，Michelle透露是次東京之行尤其珍惜跟團隊成員之相處時光，她指：「呢個東京之旅係非常之開心難忘又緊張。首先開心嘅原因係，我覺得好榮幸能夠帶住《破·地獄》同我哋成個團隊嚟東京國際電影節，覺得非常榮幸，好似帶住一個香港嘅傳統、一個非物質文化遺產去畀世界各地更多人去認識。而好深刻既事唔少得我哋團隊成日一齊聚埋，仲要一齊踏上紅地毯。」

Michelle大爆深受兩位神級演員的呵護，大嘆感動：「喺行紅地毯嘅時候，天氣比較凍，為咗靚就揀條靚啲嘅裙，但始終室外，好凍，咁子華神一個好細心嘅舉動令我好感動，佢喺準備行紅地毯之前，子華神拎咗件西裝褸比我，佢自己身上個件西裝褸，比我披一披先，所以好感動。同埋戲中爸爸Michael 神一齊行紅地毯，感覺加倍榮幸。」