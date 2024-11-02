破地獄 專訪(下)｜黄子華釋懷主動破冰 朱栢康衛詩雅反思家庭覊絆：別創造更多地獄(有片)

香港的喪禮儀式各適其適，當紅館舉行精彩的演唱會時，鄰近的殯儀館則上演不同宗教的告別禮，目的既是超渡逝者，亦是安慰生者。由許冠文(Michael)、黃子華、衛詩雅(Michelle)、朱栢康(朱康)合演的電影《破．地獄》(The Last Dance)，全片貫穿不同殮葬儀式，為先人「破地獄」送上最後一舞，同時揭示角色面對的地獄處境。朱康與Michelle演心結難解的兄妹，子華神演無奈加入殯儀行業的新手，他形容，「我代表了觀眾角度，以為不受影響，其實都要去面對自己的地獄。」

角色反照人生地獄 《破．地獄》未正式上映已好評如潮，入圍今屆東京國際電影節，衛詩雅獲華鼎獎「華語最佳影視女演員」，獲獎項肯定之外，更讓不少觀眾共鳴並釋懷。黃子華形容劇本的厲害之處，片名已語帶相關，說的不只是喪禮儀式，更能反照個人的地獄處境。衛詩雅演的文玥終日黑口黑面，不滿傳男不傳女的喃嘸佬傳統，任職救護員執著於未能救人一命；朱栢康演的兄長志斌，自小已背負繼承喃嘸佬衣缽的責任，對太太唯命是從，總是活在別人操控之下。黃子華演的魏道生因疫情由婚禮策劃師轉型做殯儀。Michelle自言跟文玥有很大反差，「文玥嘅最大地獄必然係佢屋企，我喺一個開心家庭成長，同導演討論過，但佢話一定有我嘅元素寫入角色，最後我發現自己一啲執著，跟文玥一樣。」

唔怕衰格 最怕斷章取義 朱栢康從電影《金都》的「媽寶」、劇集《940920》的終極反派到《九龍城寨之圍城》演迫妻為娼的人渣，近年漸成為渣男角色的代表，今次在《破．地獄》演乞人憎的兄長志斌，問到可擔心被定型時，朱康直言不介意演衰格角色，但抗議單以「衰大佬」形容角色，「我最怕係斷章取義，只係做表層，你唔可以judge a book by its cover，人生的選擇，那怕眾人覺得唔好，其實佢有深層嘅糾結。」子華神大表認同，「其實佢都喺人生地獄裡，佢喺戲裡的命運，跟大部分男人一樣，老婆說了就算，老婆話要信教就信、話要走就，作為一個愛家庭的人，可以怎樣？」作為演員，他需要找出角色的糾結，志武表面看是賴皮哥哥或兒子，實已陷深層的地獄，選擇以「無感」面對世界，「呢個係佢喺地獄生存嘅機制，如果對所有事都認真，就似細妹一樣，生活好難過，所以佢唔會用任何情感或行動去解釋自己嘅取態。」

擺脫家庭覊絆 演員揣摩角色，就如跟自己對話，朱康有感而發，「你估佢唔知會被唾罵嗎？」曾因劇集《940920》演大反派被網民罵全家的他坦言，我覺得自己越大越似佢，好多時都唔解釋，就算被世人所唾罵，都覺得你唔明嘅話，點解釋都唔明。我自己真係想過點樣嘅人生，我都參透緊。」志斌成家立室後，為免兒子再繼承喃嘸佬衣缽，決定舉家移民，在父親和妹妹最需要支擾時不顧而去，Michelle反欣賞志斌有勇氣擺脫原生家庭的覊絆，朱康續說，「好多時我們成長，對這世界錯對的睇法，大部分是家人告訴你，但你自己需要甚麼或想要甚麼，很多時都被這些概念蒙蔽，變相有很多壓抑。」