破地獄 專訪(上)｜黄子華靈堂獨白變黑社會講數 衛詩雅心痛許冠文跌到周身瘀(有片)

人生在世，難免生離死別，卻是不少人忌諱話題，由許冠文(Michael)、黃子華、衛詩雅(Michelle)、朱栢康(朱康)合演的電影《破．地獄》，罕有地以殯儀業為題材，開宗明義以死作主題。Michelle與朱康演兄妹，經常與「嚴父」許冠文起爭執，跟子華神亦有不少對戲，朱康形容，「最開心係對住一個神，另外仲有被神稱為神嘅神。」3人挑戰學做喃嘸師破地獄、諗經唱南音、為死人更衣化妝等技能，一絲不苟。

不可能任務 由《不日成婚》系列導演陳茂賢監製編導的《破．地獄》，大膽觸碰華人社會忌諱的死亡題材，連子華神亦坦言好難搞，「要拍出嚟好睇，基本上係Mission Impossible，但呢個題目係型。」繼《神算》後相隔32年跟許冠文合作，相信必然是「型」事，子華神形容是意料之外，「佢嗰種重量令你感覺到，就算我唔夠好，都仲有Michael喺度，佢就係有資格搞呢個題目嘅人。」 難忘為許冠文洗頭 朱康大讚兩位神級演員沒架子，「最正係佢哋冇半點令你懼怕或有壓力，作為對手，我覺得好舒服同信任。」Michelle坦言起初好緊張，但發現兩位前輩好友善又專業，最難忘是為坐在輪椅上的Michael洗頭的一場戲，「有啲沖涼跌到嘅戲，佢都堅持親身上陣，真係跌到瘀晒。記得係冬天拍，佢濕住頭，仍不斷問使唔使再拍，我哋都擔心，但佢完全OK好厲害。」

死亡 每日發生 子華神在戲裡要替先人更衣化妝，當然亦不敢怠慢拜師學藝，「原來跟先人化妝，某些位置要打針、凹陷，要塞東西進去，點樣幫佢潔淨，係一整套技術。」他形容導師打扮新潮，看來更似藝人化妝師，他續說，「最深刻係其實真係每日都進行，不過我們睇唔到，對呢啲好避忌，好似一世人只發生一次，其實每天不停發生，某程度上，整個紅磡都跟這件事有關，生死係好頻密的一件事。」 群情洶湧 始料不及 黃子華在電影尾段有一場靈堂獨白戲，令人想起《毒舌大狀》的法庭激辯，子華神卻表示，原本設計是平靜講道理，不料在場的喃嘸師傅非常投入，群情洶湧，「好似不受控的群眾，劇本冇咁激動反應，只有幾個師傅出來反駁，點知現場變咗一對一百人，好似對住班黑社會講數，只差未講粗口，都幾有趣，始料不及。」 文：Grace 攝：蘇文傑 化妝：翁嘉齊Yung Ka chai(黃子華), MW(衛詩雅), SINCERE FUNG@Wi11Wong(朱栢康) 髮型：@Helen @mobius_hk(黃子華),Daniel Chou(衛詩雅), Hin Wan @M.i Salon(朱栢康) 造型：Sandro(衛詩雅)