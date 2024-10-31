看我今天怎麼說｜游學修首角逐金馬影帝：證明我仍是演員 鍾雪瑩向導演自薦求角色

游學修、鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》入圍第61屆金馬獎角逐影帝及影后，兩人昨晚(30日)聯同另一位主演吳祉昊和導演黃修平和出席電影首映禮，談到入圍心情時，游學修自爆「喊咗」，「有光宗耀祖感覺，真的很開心。我很久沒拍電影，能入圍已感幸運，很大鼓勵，證明我仍是演員。」第二次角逐金馬影后的鍾雪瑩自言無壓力，能與多位前輩角逐已很開心，抱著見識的心情去影展，「我沒幻想能與游學修一同得獎，最大願望是入圍，已實現了，不會抱太多期望。」

為角色苦練一年手語 游學修今次挑戰零口語對白、全手語角色，他坦言非常難忘：「我未試過為一個演出落咁多準備功夫，對演員嚟講係既痛苦又幸福，用咗超過一年時間學手語。角色都有個代表性，始終我係一個健聽嘅人去演一個聾人，希望聾人嘅朋友滿意我嘅演繹。」阿修指出，幾乎每個場口都跟導演、編劇及手語老師研究，以便臨場修正，務求每個手語訊息都表達清晰。

鍾雪瑩自導演自薦 至於鍾雪瑩則要以聾人口音演繹角色，相當具挑戰性，事前花了不少時間與聾人朋友交流，「佢哋細細個開始要上言語治療中心，或者佢哋屋企人都希望佢哋用口語成長，喺佢哋身上認識到聾人學講說話方式，聾人點樣睇世界嘅方式，融入社會嘅方法同學習係點樣，好多謝佢哋。」阿雪自爆當年得聞電影開拍，立即主動私信導演，最後成功參演。