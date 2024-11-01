當四葉草碰上劍尖時｜眾演員相隔21年重聚 2R兩姊妹保養得宜顏值極高

《當四葉草碰上劍尖時》是TVB於2003年播出的青春偶像劇，當時這套劇找來不少年輕面孔擔正，包括黎諾懿、李日朗、黃婉佩（Race)、唐詩詠等，轉眼間劇集已播出超過21年，日前，Race 從新加坡返港，《四葉草》的一眾演員就趁萬聖節食個lunch 好好重聚。

昨日（31日），戴夢夢在社交網貼出多張相片，她寫道：「Surprise Happy Halloween.難得Race回港，四葉草21周年聚會，真是非常之開心！眨眨眼睛我們都變中年了，但是我們還是和以往一樣雞啄唔斷，好像還有很多很多事要同彼此分享，我們要好好珍惜這段友誼，多見面，永存在心中。兩小時的聚會真的不夠，今次我們尚欠Natalie、Elaine、Kelly、Sam 、雨陽、嘉樂、Edmond，下次我們真的要好好聚一晚！」戴夢夢更透露飯聚是由黎諾懿埋單，非常開心。