無綫台慶｜劉穎鏇朱敏瀚獲睇高一線 片段預告TVB未來小生花旦

無綫台慶57周年，無綫本周五（11月1日）將舉行2025年節目巡禮；而為配合主題「同一家人，與你前行」，無綫早前找來一眾新生代藝人拍攝宣傳片，包括（排名不分先後）劉穎鏇、朱敏瀚、應屆香港小姐冠軍倪樂琳、周嘉洛、丁子朗、吳偉豪、郭柏妍、游嘉欣、戴祖儀、彭慧中、林秀怡、梁凱晴、梁超怡、廖慧儀、李旻芳、何沛珈、王嘉慧及梁菁琳，代表無綫王牌節目、劇集及綜藝節目帶出「世界走得太快，所以我哋要更快」的最新信息。

以白衣仙氣造型示人的「吃貨女神」彭慧中、林秀怡、梁凱晴、梁超怡和廖慧儀，及同樣以清一色白衣Look的「東張女神」李旻芳、何沛珈、王嘉慧及梁菁琳緊接出場，四位東張女神配合動漫形式揮動「東張魔法棒」為社會不公伸張公義，概念有趣又新鮮。

周嘉洛、丁子朗、吳偉豪、郭柏妍（Rosita）、游嘉欣（游游）及戴祖儀則壓軸登場，並齊齊跑往前方與打頭陣登場的劉穎鏇首尾呼應。六位新生代演員中，以丁子朗與吳偉豪的麒麟臂，及Rosita的造型最為吸睛，穿上sports bra大騷弗爆纖腰，青春感爆燈。

六人日前接受無綫娛樂新聞台訪問，Rosita笑指游嘉欣造型似足錫紙，而穿著白色連身裙相對密實的戴祖儀則搞笑自封「護士姐姐」。談到每年均萬眾矚目的台慶大抽獎，游游自認零抽獎運，Rosita聞言即附和。戴祖儀則透露除貼中過港姐冠亞季軍，亦試過一次過連中兩個獎，並笑言：「但通常抽到全部要攞嚟請食飯！」談到宣傳片中六人各自向TVB劇集及綜藝「閃電式」奔跑，周嘉洛解釋謂：「代表我哋將TVB節目同作品傳遞開去。」