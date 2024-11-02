焚城｜阿Dee謝君豪消防look謝票 魏浚笙曬粗臂力證非「細柱」 (有片)

香港輻射災難片《焚城》於周五正式上映，演員何啟華(阿Dee)、謝君豪、魏浚笙(Jeffrey)、林家熙(Locker)、王丹妮、王菀之，許恩怡當晚齊集尖沙咀到戲院謝票，獲影迷熱烈歡迎，當中以Jeffrey最得觀眾歡心，其出現即尖叫聲不絕，更獲現場女影迷大讚「好靚仔」。
《焚城》甫開畫即票房報捷，截止星期五晚上10點，票房數字升達370萬，而謝票現場，阿Dee、Jeffrey、謝君豪、Locker均以消防員造型登場，並宣布推出電影消防員月曆的好消息，即將推出的月曆會作慈善義賣！
Locker恨演天文台台長
《焚城》七位演員在謝票場分享拍攝感受，被問到若可以大兜亂最想演片中甚麼角色，許恩怡指王敏德，因為在片中可以既食雪茄又鋸牛扒；Locker則最想頂替區嘉雯做天文台台長，爆笑全場。
謝君豪指多得傻傻的投資人肯揼本開拍這套戲，加上拍災難片是香港電影界罕見題材，投資風險相當大，希望大家可以靠口碑及支持《焚城》。至Jeffrey當介紹自己角色叫細柱時，阿Dee整蠱說：「你接受自己係細柱。」跟住Jeffrey即爆笑兼望一望下面，之後阿Dee即兜番話：「真係唔係吖嘛！你睇佢手臂幾粗？」尖叫聲此起彼落，場面熱鬧。