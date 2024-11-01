焚城專訪｜何啟華Dee哥對住劉德華膽顫心驚 林家熙Locker真拗柴被讚活用方法演技？(有片)

《焚城》以香港發生洩漏輻射災難為背景，當坐辦公室的管治階層上演官場角力漠視市民安危，一班前線消防員仍奮不顧身拯救生命，隊友齊上齊落的情誼，令人動容。其中何啟華(阿Dee)和林家熙(Locker)演孖住行動的消防員被困災場，後者更受傷拗柴。不說不知，原來Locker他拍攝時真的受傷了，更被阿Dee半說笑形容為融會貫通的方法演技，搞到Locker哭笑不得。憑著扮劉德華闖出名堂的阿Dee，直言對著前輩仍膽顫心驚，「純粹我自己驚，佢好願意跟你去傾偈……但我已越來越放開。」

二級肌肉撕裂 兩人在戲裡有不少對手戲，談到合作感受時，阿Dee率先大讚Locker，「佢將方法演技靈活貫通，佢角色在劇情上受傷，在演出上，原來佢真的受傷了，而且傷痛位置，跟劇情一樣係同一個位！」Locker重演當時對話，投訴被冷待，「我不停嗌痛，佢話：『停機了，唔好扮啦，好假！』但我真係受傷，我以為應該有First Aid出來救我，點知係Making of同事，舉機拍我到底有幾傷我。」到底Locker為甚麼受傷？他表示當時正拍攝從二樓高度跳下來，綵排時亦好安全，不過當時只穿消防的黃金戰衣，沒有孭氧氣樽、戴面罩和頭盔，「正式拍時全副裝備，加上放火放煙，能見度減咗一半，加上現場緊張，右腳差錯腳拗傷，二級肌肉撕裂，自此就要趷住腳拍，但睇唔出，因為角色都係拗柴。」

負傷拍攝 真心respect 阿Dee自爆事發時落力恥笑Locker，然後才認真道：「我真心respect，因為當下佢都要經過心理關口，調節自己再面對接下來的演出，作為一個演員，他很擔心會拖累進度，但他都全力以赴，仍保持100%專業水準，勁！要跟這些後輩學習，好捱得。」劇情交代兩人與一對父子被困災場，Locker演的Finger更是受傷了，阿Dee演的阿水負起救人重任，兩人均認為角色當刻的決定，正展現消隊的專業精神，阿Dee深有感受，「這職業真的不簡單，穿厚厚的裝備進火場，又要慳住用氧氣，點樣分配俾傷者？有時唔係自己吸，要俾人吸，真係有能者居知之。」

未能與劉德華同框 未感失望 阿Dee於10年前以《日日去鳩嗚》MV扮演劉德華唱《獨自去偷歡》闖出名堂，如今正式出道成為演員，先後在《金手指》和《焚城》與華仔參演同一作品，惜始終沒有對手戲，阿Dee不覺失望，半說笑指兩人在同一張海報上出現已經夠開心，他坦言曾模仿對方難免感尷尬，「我對這事已越來越放開，但見到他仍會尊敬。坦白講，我而家見到佢都仲係膽顫心驚，佢好願意同你去接觸交流，純粹係我自己驚。」他表示華仔在他們開工首日便來探班，請客又跟大家閒聊，煞科亦特地前來，冇同場但感覺很近。這兩年曾跟譚耀文、吳君如等前輩合作的Locker則表示，「我好早就同自己講，喺現場唔可以有這種壓力，你真係冇得緊張，因為會影響到你做嘢嘅狀態。」阿Dee笑言，「前途無可限量，心理質素夠高。」