炎明熹「哈囉喂」幽靈妝原來扮燒鵝 問樂迷：以後見到我會唔會有陰影？

今日萬聖節，樂壇小天后炎明熹(Gigi)，早前與一班《聲夢傳奇》隊友去海洋公園「哈囉喂」，被林智樂前幾天率先曝光了她的造型，昨晚Gigi終於忍唔住，於IG自己爆料造型的來歷，她寫道：「謝謝我的大學同學幫我化這個妝(本身諗住自己化，但係覺得好似好lonely之後就搵咗佢一齊！)，今次這個盲盒襯衫不成功(睇相就知……)同埋我嗰日着咗件Heattech喺入面，好熱。」

造型模仿日本幽靈的Gigi又指，「今次我扮嘅係燒鵝，頭上兩把火，再加胸前的燒鵝(有啲押韻)，我化完妝之後，不對，就嚟化晒嘅時候我就已經開始笑，笑到上車去到海洋公園嘅時候仲繼續偷笑緊，勁驚人哋以為我係咪發生咗啲咩事，再加上呢個妝然後就好詭異(又押韻咗)，不過圖3的我像不像一隻鵝企住咗。頭大身細咁。」