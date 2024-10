炎明熹化身白面女鬼 孖鍾柔美同《聲夢傳奇》一齊哈囉喂

炎明熹難跟鍾柔美合體

過去炎明熹因為被公司安排往旗下另一音樂品牌,令她跟《聲夢傳奇》多位隊員要分開演出,繼而令After Class名存實亡。去年年底舉行的《聲夢飛行 What We Become Live 2023》,炎明熹只是以壓軸身份出場,就算同場有Yumi、Chantel及Windy,亦不能以After Class合體。今次他們一齊去哈囉喂,可說是非常難得齊人。