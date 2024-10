人群中救女友超man

事件發生在周五,湯姆與Zendaya現身紐約出席飲品宣傳,兩人落車時已有大量粉絲等候。湯姆先行前進入會場,身後的Zendaya被一批粉絲包圍索取簽名,瘋狂程度連保鑣也阻擋不了。這時,湯姆發覺女友被圍,即時走入人群推開粉絲大叫「Get out of the fucxxxg way.」兼拖走女友。Zendaya喜見男友護駕甜笑說:「it’s ok Tom.」兩人終於順利入場。網民看過片段大讚湯姆「超級勇猛」「「真正蜘蛛俠」等。