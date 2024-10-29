汪明荃個唱嘉賓陸續更新 講明好期待同林家謙合唱

汪明荃將於11月23日至24日在紅館舉行兩場《阿姐‧汪明荃演唱會2024》。日前她接受鄭丹瑞主持的《健康．旦》節目訪問，透露今次個唱嘉賓還有陳慧琳﹑容祖兒﹑楊千嬅，其中天嬅更為阿姐更改巡迴演唱會檔期。阿姐說︰「，呢D真係唔話得啦。」

除了有MIRROR的Anson Lo盧瀚霆外，原來仲有林家謙，但阿姐就表明個嘉賓名單是暫時，更笑謂「好抵睇！」提到請林家謙做嘉賓，汪明荃表示對方唱歌方法好獨特，好有個人風格，形容對方的歌曲是很另類。她續指開始籌備個唱時，她第一時間就想起林家謙。阿姐說︰「佢好nice，佢肯同我作曲，依家咁紅，應該好忙，未必個個都得，呢個係了解嘅！好多謝佢！」

好期待跟林家謙合唱

她稱跟對方傾過幾次電話，開心收到這麼聽的作品，於是自己再大膽些邀他做嘉賓。她說︰「佢好似好surprise！」之後阿姐建議一齊唱《Make my day》，但林家謙就婉拒，認為這首歌是她唱給fans聽，續反建議唱回阿姐其他歌曲。阿姐說︰「佢都係大師啦！仲話唱我嘅歌！佢係男仔嚟嘛，我以為佢話唱秋官啲歌！我真係好surprise！但係我同佢style唔同，佢話會加啲嘢落去，我唔知佢搞咩嘢！」

林家謙早前出席活動時，他表示不知道阿姐會否請他做嘉賓，並稱如有機會也想合唱《熱咖啡》及《Pink Lady》，覺得這兩首歌很好聽，但自己就未看過當年阿姐與多位藝人跳唱《熱咖啡》。