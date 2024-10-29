池松壯亮來港出席映後分享 《溜進我心的陽光》演教練花半年學溜冰

第21屆香港亞洲電影節(HKAFF)現已進入第二周，除了選映《破．地獄》、《寄了一整個春天》、《爸爸》、《看我今天怎樣說》等香港電影，也選映了亞洲各地的作品，其中在康城影展綻放光芒的《溜進我心的陽光》(My Sunshine) 大會邀請了主演的日本影帝級實力男星池松壯亮和新貴導演奧山大史來港出席映後分享會，兩人更特地練習廣東話跟香港觀眾打招呼和自我介紹，並趁留港日子往百老滙電影中心打卡。

電影講述口吃內歛的拓也(越山敬達飾)在冰上曲棍球隊練習空檔期間，被女孩小櫻(中西布亞良飾) 靈動優雅的花式溜冰身姿吸引，這大眾看來陰柔的運動。教練(池松壯亮飾)從男孩身上看到年輕的自己，開始訓練男孩，並安排他與女孩參加雙人花式溜冰比賽。電影由《耶穌真係落咗嚟》奧山大史執導，以兒時溜冰的個人經歷作藍本，包辦編監導、攝影及剪接，以菲林拍攝4:3的畫面，呈現北海道小鎮的雪景和溜冰的優美動態。

導演溜住冰拍攝

電影中有不少練習溜冰情節，原本不懂溜冰的池松壯亮用了半年學溜冰，導演則本身已玩了7年溜冰，為了讓畫面更流暢，他更是一邊溜冰一邊拍攝，談到為何以菲林攝，導演解釋，「我本身鍾意菲林質感，這電影想呈現舊時感覺，而且每一場戲要拍攝較長，溜著冰拍攝較方便。」

不讓童星看劇本

池松壯亮與兩位童星演員大量對手戲，越山敬達首次擔正主演，本身是溜冰選手的中西希亞良更是首次演戲，戲中3人互動真摯自然，池松笑言，盡量令他們感到開心投入，真情流露。導演透露一直沒有讓兩位童星看劇本，只讓他們了解每場戲情節進行拍攝，不欲有太多引導。