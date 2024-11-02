江若琳母子任「好玩大使」 吳若希帶囝囝設計遊戲率先試玩

由雷霆881商業一台及香港專業教育學院（IVE）合辦之《家家玩到創遊學團》，今日（11月2日）假IVE沙田院校WE Park隆重舉行，陳柏宇及女兒陳羿辰（Abigail）、江若琳及兒子蕭立鈞（Owen）、吳若希及兒子何少弘（Kylian）擔任「好玩大使」，聯同逾120個家庭，走入一個無限玩、隨意玩之實體遊戲世界。

開幕禮上，歌手鄭嘉嘉與女兒鍾亦淇、DJ區可頣（Chloe）及小朋友Alexis 獻唱活動主題曲《隨我玩》，為《家家玩到創遊學團》揭開序幕。陳柏宇、江若琳及吳若希親自向現場家庭分享與子女相處之道，並即席玩遊戲，由小朋友作主導角色，自行發掘不同遊戲玩法，體驗「1種物料N種玩法」的樂趣，激發幼兒好奇心、創意思維及多方面發展能力，更帶領全場逾120個家庭宣讀好玩宣言。商業一台總監郭志仁與香港專業教育學院（沙田）院長暨幼兒、長者及社會服務學科學術總監何潔宜，聯同一眾「好玩大使」，攜手主持啟動儀式，公布活動正式展開。