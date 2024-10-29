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娛樂
2024-10-29 21:59:32

歐信希生日開迷你演唱會 fans精心設計入行歷程蛋糕 唱金曲向偶像張國榮致敬

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歐信希的歌迷與好友，一起為他慶祝生日。

歐信希的歌迷與好友，一起為他慶祝生日。

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歌手歐信希，日前與歌迷及好友慶祝56歲生日，舉行《歐信希生日會暨向張國榮金曲致敬Live Show》，生日派對筵開16席，他全晚獻唱了逾10首張國榮的經典金曲，有如迷你演唱會，更首度獻唱新歌《家傳之寶》，一班忠心fans更悉心為其安排生日蛋糕，令他感動落淚。

歐信希接受訪問時，提到何解如此感動：「很感觸，因為今年安排這個派對的不容易，同日有很多宴會，朋友很多都撞期，最後見到很多朋友都選擇出席我的生日派對，所以很開心。」歐信希又多謝經理人鍾慧慧(Mimi)勞心勞力安排。

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而全晚最大感觸，就是歌迷會「愛希兒」其中一位成員，由歐信希7年前初加入風行唱片，到現在的照片，做到像幻燈片一樣，圍繞著生日蛋糕，「見到過去一幕幕回憶，令我差點喊出嚟。」

 

歐信希以紅髮新造型登場，寓意事業紅紅火火。 歐信希雖然是搞生日會，不過舞台製作亦很有心思。 .歐信希與經理人鍾慧慧一起切蛋糕，寓意繼續合作無間。

偶像張國榮陪著成長 

至於生日會為何向哥哥致敬為主題，歐信希說：「因為是哥哥的歌陪著我成長，很多歌迷好想今年聽我唱哥哥的歌，所以搞盡腦汁，花了很多時間才篩選了十幾首名曲，幸好現場反應好好，無影響哥哥的名譽，我知道他在天上看著我。」歐信希透露明年是他入行四十周年，他選擇壓軸唱出新歌《家傳之寶》，又邀請幾十位來自香港優秀兒童合唱團的小朋友現場伴唱更多謝潘偉源老師為他寫了份很好的歌詞。

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