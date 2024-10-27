林文龍做隊長大展球技 陳百祥挺巨腩行住踢都有fans

陳百祥(叻哥)一向熱愛足球，昨日他率領自己早前成立的「香港精裝明星足球隊」到上水出席「興Goal采烈賀華誕」的祝賀國慶活動。叻哥的隊伍與北區聯隊對陣，由林文龍做隊長，現身的隊員還有林子聰、劉浩龍及前亞洲先生黃竣鋒。 然而，無論是宣傳海報，還是入場門票均見到有王晶、梁漢文、馬國明、苑瓊丹、吳國敬、張兆輝、關禮傑的照片，可惜的是他們全都缺席。

叻哥巨腩一樣有粉絲 比賽在下午三時左右開始，先有叻哥及林文龍落場，林文龍表現比較進取，而叻哥就挺住巨腩在場上行來行去。不過，當叻哥跟足球的距離較近時，都會跑幾下，而且全情非常投入。雖然叻哥控波的機會不算太多，但現場仍有不少觀眾經常叫叻哥的名字，又不停尋找叻哥的身影，叻哥的人氣認真不能睇少。

林文龍近乎 絕跡幕前 現年56歲的林文龍自2020年演出完無綫劇集的《那些我愛過的人》近乎絕跡幕前，現為亞視子公司AMM（亞洲心動娛樂）副總裁。不過，他就頗活躍在球場上，不時跟叻哥四圍去踢波。翻看資料，今年5月他與叻哥、張兆輝、吳國敬等組「大灣區飛龍」，其後他又以「香港精裝明星足球隊」隊長身份跟叻哥等北上踢波。

叻哥另組球隊sell「後生」 「香港精裝明星足球隊」是由叻哥跟王晶組成，可說是「香港明星足球隊」的分支。叻哥早前受訪稱因為「香港明星足球隊」的隊員都年紀很大，所以另組一隊是希望「有些新面孔給觀眾看到」，並稱隊員有馬國明、謝天華、陳展鵬、洪天明、吳卓羲。 唯謝天華都已經57歲，馬國明與洪天明是50歲，最後生的有45歲吳卓羲是及47歲陳展鵬。就連今日有份落場的劉浩龍及林子聰都已經是48歲。反觀由曾志偉及譚詠麟繼續領軍的「香港明星足球隊」，早前就有36歲的黃庭鋒及27歲的孔德賢加入，年齡比起叻哥組的隊伍更年輕。