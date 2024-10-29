東張西望何伯事件2.0｜73歲翁自爆與新歡相識經過 正申請破產 女兒︰你連良心也埋沒了

吳爸爸︰我有很多女朋友

《東張西望》主持林映輝就吳小姐的指控致電其父親，吳爸爸回應：「這個女人，我認識她，沒錯，也不是很短時間，十年八載，但從來都沒有令家庭出現問題。但太太離世後，當然......我要找個伴侶，是不是？」吳爸爸分享感情生活：「她是做股票的，我以前找她買了很久，一起做生意，幫我買賣。一個男人做生意，對一個女人有好感不出奇，我晚上回到自己的家，是不是？我都沒有跟她一起住，說不定她仰慕我做生意，所以我有很多女朋友。」林映輝問吳爸爸：「你老婆生前知不知有這個女人的存在？」吳爸爸回答：「我不知道老婆知不知，應該不知道，她知道我有很多女人，做生意都有女人㗎啦！我去夜總會、花廳都有。」他又認為女兒不該干涉父母的感情事。

其後，父女以電話對質，吳小姐斥：「從一開始媽媽離世時的時候，你已經開始不停說謊。媽媽那間大屋，你亦已取了她的遺產，你都沒有發聲便全都偷了。之後又為了那個女人逼我們搬走，還要出律師信逼我們搬走。突然間，你又說沒有錢。這邊廂想安排那女人住進家裏，另一邊廂則稱自己沒有錢。現在就利用銀行逼我搬走，你要我搬走也要把我的錢還給我。但你完全都不肯還給我，我還有兩個女兒要養，你都不理會我們生死。你將那些錢怎樣處理？把錢都轉走了？轉移到外國海外銀行戶口嗎？然後在香港申請破產，就不用還錢？然後處理官司的事宜可順道申請法援。你這樣是欺騙政府。」吳爸爸承認：「已經在進行破產呈請。」