東京國際電影節｜洪金寶親身出席大師班分享從影感受 擺功夫甫士滿足日本影迷

文化體育及旅遊局文創產業發展處（文創處）與香港電影發展局率領業界代表團成員參與第37屆東京國際電影節，並舉行多場分享活動，包括香港殿堂級動作演員及導演洪金寶出席大師班，與當地觀眾及影人分享多年來的從影感受。文創處亦贊助「光影浪潮 — 香港電影新動力2024 東京站」，呈獻十部香港電影，當中多部電影作品的主創人員亦親臨現場，與觀眾分享拍攝心得，一同展現香港電影的魅力，貴為香港一代武打巨星，洪金寶更即場擺出功夫甫士，滿足一眾日本影迷。

分享武師辛酸

今次洪金寶親身出席大師班，當晚座無虛席，現場先放映洪金寶自導自演的《特工爺爺》，映後洪金寶現身與觀眾交流。洪金寶表示16歲便入行，很喜歡拍電影：「16歲起在片場跟胡金銓導演學習，每個小崗位都工作過，對每個位置都很感興趣。」入行多年，自言完全沒有退休的想法：「每拍完一部電影便想下一部電影有甚麽新意，即使當年拍片一部接一部沒有休息，也完全不覺辛苦。」洪金寶覺得有工開就開心，最喜歡開工拍戲，更笑言：「我可能前世是頭牛。」被問及從影多年至今有什麼願望，洪金寶表示：「現在有三個願望，一是身體健康，二是開開心心，三是期待香港電影創造更多奇蹟，希望觀眾多多支持香港電影。」另外，洪金寶表示獲邀參加大師班很開心，多謝大家多年來對他的支持，期待能拍攝更好的電影作品，讓觀眾每天看二十次。