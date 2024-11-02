杜琪峯首談《黑社會3》擱置原因 自爆受環境影響正陷人生低潮：冇咗靈魂

現年69歲的杜琪峯（杜Sir)向來敢言，正身處在日本為「東京國際電影節」擔任評審的他，最近就接受了BBC News訪問，他除透露自己正處於人生低潮、失去靈魂，亦首次披露擱置電影《黑社會》系列第三集的原因。

杜Sir在金像獎及金馬獎分別獲得三次最佳導演獎，創下不少佳績，但最近他卻明顯減產，最近一部個人執導作品已是2019年的《我的拳王男友》。杜Sir接受訪問時，坦言不是不想拍戲，而是下不了筆，自己現時受香港環境影響，正處於人生最低潮，他表示：「感覺到原來人好脆弱，如果郁咗一啲嘢，係你平常係習慣咗嘅，其實原來會影響到你好多嘅思維，喺呢個環境下，我以前對構思上，同埋對電影嘅信心好強，呢幾年會覺得好多懷疑，變咗諗完一次又丟咗，諗完一次又丟，都唔知諗咗幾多嘢，究竟係我想要定係我作狀㗎，搵唔到真嘅自己。」 他續透露現時有一部電影正在開拍，但亦只是拍下停下，開幾日工又停，幾個月才開一日，他否認是江郎才盡，但又不能變出什麼東西。被問到主要原因是什麼，他笑言︰「我諗你知過我。」其後他亦有直言：「自由，言論嘅自由，簡單啲講就係人權同自由。我會覺得係同我生活咗幾十年嘅香港好大分別。」