新光戲院明年結業諸多問題未解決 李居明指政府只聆聽不多行動

1965年落成的新光戲院將於明年3月3日正式跟大家告別，負責經營新光戲院的李居明直言是難以逆轉的事實，今日聯同八和會和主席龍貫天，已故名伶紅線女的徒弟歐凱明、國家一級演員蔣文端、聯同陳咏儀、藍天佑、鄭雅琪齊在新光舉行記招，交代未來動向。 李居明表示陪伴港人52年的劇場將於明年完成歷史任務，他說︰「都係要恭賀新光完成歷史使命，我們用一種光明和開朗的心情去面對，成立了『當代粵劇團』有承先啟後作用，未來我們會將好的粵劇和其他劇院繼續延續香港粵劇文化。」龍貫天表示很多謝李居明在12年前接手經營新光，培育不少新人，令粵劇不停發展，自己當然希望新光可以繼續經營，但今次之後，新光過去有不少殿堂級演員在舞台上出現，這些畫面將會長留觀眾腦海。

希望戲曲中心可傳承新光精神 問到戲曲中心能否把新光過去的表演場次完全「過檔」，李居明與龍貫天表示其中一樣最重要看的是費用，而現階段暫未有確實的處理方法。李居明指一直有跟政府及西九相關人士商討是否可以把新光部份演出搬至戲曲中心。他透露12年前新光面臨結業時，雙方都有默契，是待西九建好之後，將新光的演出交由戲曲中心上演，但因為後期建好之後，新光又可繼續營業，所以不了了之。他希望來到現在的情況，有關場地可以像當初一樣承接一些演出，延續新光情神。他表示已向政府建議，希望將新光戲院的文物、牌匾等擺放在戲曲中心內。 指西九發展粵劇文化有偏差 他續指當初成立西九及戲曲中心時，是以粵劇發展為大前題，於是建一個劇院可以演出粵劇，但如今見到有不同表演上演，反而粵劇在戲曲中心的發展遠不及新光發展得好。他亦透過八和會館主席及以自己新光主席的身份多次向政府表達訴求，希望戲曲中心可以完全承接新光的演出。他亦暗示政府在處理新光問題及粵劇發展一事比較怠慢，他說︰「因為現在香港實在太多急切的要做，他們就覺得這些(粵劇)不是急切，變成他們不是立刻有反應，我是諒解的。」