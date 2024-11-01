文創處率業界代表團參與第37屆東京國際電影節 洪金寶、許冠文、黃子華等眾星出席「香港之夜」

香港電影發展局與文創產業發展處（文創處）率領業界代表團參與第37屆東京國際電影節。代表團成員除了香港電影發展局主席王英偉博士、文創產業助理專員麥聖希外，還有星光熠熠的陣容，包括香港殿堂級動作演員及導演洪金寶、著名演員許冠文、黃子華、林嘉欣、導演關錦鵬、演員盧鎮業、談善言、衛詩雅、谷祖琳、伍允龍、歐鎮灝等，陣容強勁，共同向國際影壇展現香港電影的實力。

「香港之夜」群星拱照 香港電影發展局與文創處在當地10月31日晚舉辦了「香港之夜」，現場眾星雲集。洪金寶對於今次獲邀出席東京國際電影節出席分享活動感到開心，並表示：「多謝大家支持香港電影，有大家的支持，我們才有動力繼續創作香港電影。」 《破．地獄》入選「世界焦點」單元，導演陳茂賢及演員許冠文、黃子華、衛詩雅出席電影節；對於首次參與東京國際電影節的許冠文和黃子華，許冠文表示很興奮：「感謝陳茂賢創作了這個獨一無二的劇本，尤其黃子華、衛詩雅、朱栢康和全體台前幕後工作人員的共同努力，讓這部香港電影可以來到日本，分享給全世界的觀眾欣賞。」黃子華就笑言：「好榮幸，可以來大場面見識一下！」 而衛詩雅亦為團隊自豪：「能夠在一個這麼重要的影展中被認可，是對我們努力的最大回報。」導演陳茂賢對於今次被認可表示非常感激：「能夠入圍東京國際電影節，我感到非常榮幸和感激。《破．地獄》是一部富有香港本地色彩的作品，能夠在如此具國際影響力的舞台上被認可，這是對我們整個製作團隊的巨大肯定。」

導演翁子光對於《爸爸》能夠入圍「主競賽」，角逐最高獎項感到高興，並對香港電影於國際影展上受到肯定而感到鼓舞：「非常慶幸，因為香港已經有六年沒有電影參與『東京國際電影節』的競賽單元，希望更多香港電影在國際舞台上受到關注。」而演員谷祖琳亦表示能夠成為《爸爸》的主演感到非常榮幸，並表示︰「電影展現了倫理中複雜而矛盾的情感，戲中的爸爸是以愛和慈悲引領兒子走向彼岸。」 新演員蘇文濤對於自己首次演出即有幸參與影展感到無比開心和榮幸：「在得知《爸爸》入圍東京國際電影節，我第一反應就是超級興奮，作為一名初出茅廬的演員就能有幸去參加一個規模如此龐大的活動，我自覺非常幸運和感激。」 入選「女性賦權」單元，《虎毒不》的導演陳小娟表示感受到很大的認可：「不同地方的觀眾因著當地文化及社會慣性現況會有不同的共鳴點，但我亦相信《虎毒不》的核心情感是共通的，因為畢竟我們都由母親所生。」 兩位演員盧鎮業及談善言早前一起隨電影參與釜山國際電影節，這次參與另一個亞洲重點影展，談善言表示特別期待今次的放映：「今次入圍了關注女性權益的『女性賦權』單元，更加為電影注入力量，亦期待見到因為這個主題而入場的觀眾。同時亦有很多香港的朋友一起出席，感覺更熱鬧。」盧鎮業表示：「電影書寫新手媽媽在缺乏支援下的困境，相信亞洲觀眾能容易產生共鳴。同時，不同地區的家庭結構、性別分工又會略有差異，所以今次到東京，期望能和觀眾好好交流，了解當地在成家、育兒上的具體狀況。」

憑首次參演電影《不赦之罪》入圍「亞洲未來」競賽單元的演員歐鎮灝、聯同其他演員陳書昕、陳紫萱出席「香港之夜」，歐鎮灝對此表示非常榮幸：「自己從沒想過首次拍電影就可以入圍東京國際電影節，對我來說是一個Bonus。其次就是覺得很榮幸可以參與其中，因為可以有機會觀察外國的作品，再慢慢從中學習同進步。」 而陳書昕表示：「是次影展令我更深刻體會到電影所承載的力量，讓我更有動力繼續在電影路上走下去。」陳紫萱亦非常珍惜今次的旅程：「影展讓我能夠看到來自世界各地的優秀作品，亦能夠與這裡許多才華橫溢的電影人交流，從中探索不同的敘事風格和創作方法。」 入選「單元展映」的《九龍城寨之圍城》演員伍允龍表示非常榮幸能有機會參與一部這麼受歡迎的功夫電影：「說到城寨，它是一個很令人有幻想和畫面的地方，而且是一個屬於香港的地方，相信可以令觀眾產生好奇。我也很期待看看日本觀眾的反應，這部電影加上功夫和九龍城寨，必定可吸引到他們。謝謝主辦單位的邀請，很期待跟大家見面！」