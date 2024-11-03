戰場上︱黎芷珊走進炮火激烈的烏克蘭 採訪戰場上的家庭故事

由黎芷珊主持的台慶綜藝節目《戰場上》，共10集，明晚起於翡翠台首播。芷珊將在節目中，走進當下世界戰火最激烈的兩個戰場——烏克蘭及以色列，走遍一個又一個昔日曾遭受戰火洗禮的大城小鎮，悼念在戰爭中無辜喪生的普通市民、同時用心聆聽戰火倖存者的遭遇及與戰爭有關的故事。 本周播出的頭五集，將集中描述烏克蘭的情況，芷珊於首集第一個到訪的，是2022年「俄烏戰爭」的首個戰場霍斯托梅爾，並拜會了當地一個七人家庭。家庭裡的爸爸及媽媽，原本享受著美滿退休生活，但因俄烏大戰爆發，七人經歷了一段驚心動魄的過去，兒子透露曾經有個當地男人，因去了隔壁的房子為手機叉電，結果慘遭射殺，爸爸則向芷珊敍述當時炮彈及炮彈碎片如何在空中飛過兼近在咫尺的親身經歷，芷珊覆述謂：「其實唔止驚啲飛彈飛到嚟呢間屋，可能會有好多碎片彈入嚟，都好危機，所以每次一有警報，佢哋一定會匿喺地牢。」

最終這個集合了六個大人、一個小朋友的大家庭，於俄軍佔領霍斯托梅爾期間，於儲物地下室度過漫長的兩個星期；當時正值冬天、還在下雪，七人要在斷水斷電的情況下，靠儲起的糧食過日子之餘，就連走上樓上的小屋去洗手間也是步步驚心兼有限制，皆因俄軍會隨時衝入屋，芷珊說：「佢哋話俄軍入過嚟幾次，但都只係查問佢哋屋企有幾多人，命令佢哋唔好出去，同整爛晒所有電話電腦。」雖然如此，但這家人還是冒險收起電話，為的是甚麼？原本六大一小擠在地下室打地舖兼限水限糧限廁已相當辛苦，但更難捱的是六位大人要出盡辦法，令當時只有6歲的小孩不要感到害怕。